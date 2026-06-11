El perro peruano sin pelo, también conocido como viringo o perro calato, cumple un papel que va más allá de ser solo una mascota. Esta raza ha estado presente en la historia del país desde épocas prehispánicas y se ha convertido en un emblema distintivo de la identidad cultural peruana. Cada 12 de junio se celebra el Día del Perro Peruano Sin Pelo, una fecha que rememora el reconocimiento otorgado por la Federación Cinológica Internacional (FCI) en 1985, cuando se oficializó su registro como raza originaria del Perú. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

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Día del Perro Peruano Sin Pelo: por qué se conmemora cada 12 de junio y la historia de la raza canina más emblemática del país

Cada 12 de junio se conmemora el Día del Perro Peruano, una raza canina autóctona que fue declarada Patrimonio Nacional por el Congreso de la República en el año 2001. Este animal presenta una gran variedad de colores en la piel, incluidos tonos como cobre, negro y moteados, según su genética. El ejemplar negro es el más reconocido de esta especie.

Conocido popularmente como perro sin pelo, perro calato o perro viringo, este can tiene su origen en Perú y se utiliza comúnmente como mascota. La elección de esta fecha para su celebración se debe a que el 12 de junio de 1985 la Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoció oficialmente a esta raza y le asignó el número 310 en su nomenclatura.

Día del Perro Peruano Sin Pelo: por qué se conmemora cada 12 de junio y la historia de la raza canina más emblemática del país.

Es importante destacar que el perro sin pelo ha estado presente en la historia peruana desde aproximadamente el año 300 a. C. hasta 1460, como lo evidencian cerámicas que lo representan y restos óseos hallados en entierros rituales de épocas precolombinas.

5 cosas que no sabías del Perro Peruano sin Pelo