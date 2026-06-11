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Día del Perro Peruano Sin Pelo: por qué se conmemora cada 12 de junio y la historia de la raza canina más emblemática del país
Este viernes 12 de junio del 2026 se celebra el Día del Perro Peruano Sin Pelo, una fecha que rinde homenaje a una de las razas más representativas del país.
El perro peruano sin pelo, también conocido como viringo o perro calato, cumple un papel que va más allá de ser solo una mascota. Esta raza ha estado presente en la historia del país desde épocas prehispánicas y se ha convertido en un emblema distintivo de la identidad cultural peruana. Cada 12 de junio se celebra el Día del Perro Peruano Sin Pelo, una fecha que rememora el reconocimiento otorgado por la Federación Cinológica Internacional (FCI) en 1985, cuando se oficializó su registro como raza originaria del Perú. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.
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Día del Perro Peruano Sin Pelo: por qué se conmemora cada 12 de junio y la historia de la raza canina más emblemática del país
Cada 12 de junio se conmemora el Día del Perro Peruano, una raza canina autóctona que fue declarada Patrimonio Nacional por el Congreso de la República en el año 2001. Este animal presenta una gran variedad de colores en la piel, incluidos tonos como cobre, negro y moteados, según su genética. El ejemplar negro es el más reconocido de esta especie.
Conocido popularmente como perro sin pelo, perro calato o perro viringo, este can tiene su origen en Perú y se utiliza comúnmente como mascota. La elección de esta fecha para su celebración se debe a que el 12 de junio de 1985 la Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoció oficialmente a esta raza y le asignó el número 310 en su nomenclatura.
Día del Perro Peruano Sin Pelo: por qué se conmemora cada 12 de junio y la historia de la raza canina más emblemática del país.
Es importante destacar que el perro sin pelo ha estado presente en la historia peruana desde aproximadamente el año 300 a. C. hasta 1460, como lo evidencian cerámicas que lo representan y restos óseos hallados en entierros rituales de épocas precolombinas.
5 cosas que no sabías del Perro Peruano sin Pelo
- El legado de los perros calatos se remonta a más de 2.000 años, como lo evidencian las representaciones en la iconografía de diversas culturas precolombinas, entre ellas los Mochica, Chimú y Chiribaya.
- Estos animales, conocidos popularmente como viringos —un término que proviene del tallán y significa ‘desnudo’—, presentan características únicas que los distinguen.
- Su temperatura corporal es aproximadamente 3 °C superior a la de los seres humanos, lo que se ha aprovechado a lo largo de la historia para aliviar dolencias como el reumatismo, la artritis y problemas bronquiales.
- Su falta de pelaje les permite no acumular ácaros, polvo ni caspa, lo que los convierte en una opción ideal para quienes padecen asma.
- En Perú, la legislación fomenta su crianza y resguardo en museos y zonas arqueológicas, lo que asegura la preservación de esta especie emblemática.
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