ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: reporte de NUEVAS DETENCIONES del ICE durante segundo mandato de Trump impacta a la comunidad

Las detenciones de inmigrantes por parte del ICE en Estados Unidos alcanzaron un aumento histórico durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Un análisis de la Universidad de California, Berkeley señaló que los arrestos en espacios públicos se multiplicaron por once (más de 1.000 %), lo que generó preocupación en comunidades migrantes, tanto regulares como irregulares. Según la Agencia EFE, este fenómeno evidenció una reconfiguración profunda de la política migratoria estadounidense.

El estudio, desarrollado por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley, sostiene que el aumento no se limita a las calles, sino que también se extiende a los tribunales de inmigración y a las oficinas del ICE, configurando un escenario que los investigadores describen como un "fenómeno novedoso" dentro del sistema de detenciones migratorias.

Detenciones de inmigrantes en la vía pública aumentaron un 1,000% durante el segundo mandato de Trump

El informe compara los últimos meses de la administración de Joe Biden con los datos más recientes hasta marzo de 2026, revelando un cambio marcado en la estrategia de aplicación de la ley migratoria. Según los resultados, las detenciones relacionadas con el traslado de personas desde prisiones a la custodia del ICE, que anteriormente concentraban la mayor parte de los casos, casi se duplicaron en el último año.

Uno de los hallazgos más relevantes es la disminución en la focalización de personas con antecedentes criminales. Este giro habría provocado un aumento considerable en los arrestos de migrantes sin historial delictivo, los cuales se habrían incrementado más de ocho veces. En términos generales, el informe estima que las detenciones de personas sin antecedentes crecieron alrededor de un 770 % durante el segundo mandato de Trump.

Bajo Trump, aumentaron los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales.

El impacto también se refleja en el sistema de deportaciones, que habría crecido cerca de cinco veces. Este aumento estaría vinculado a la expansión de la infraestructura de detención y a una menor tasa de liberación de las personas detenidas, lo que habría permitido acelerar los procesos de expulsión. En este contexto, el gobierno habría incrementado en 4,5 veces la capacidad de camas en los centros de detención para personas arrestadas dentro del país.

Menos liberaciones y más deportaciones: cambios clave en la política del ICE en EE. UU.

El análisis muestra un cambio importante en las condiciones de liberación: antes, los migrantes sin antecedentes solían ser liberados en unos 60 días, pero este porcentaje cayó drásticamente hasta el 7%, volviéndose poco frecuente. Al mismo tiempo, las deportaciones dentro de los primeros 60 días tras el arresto aumentaron del 27% al 57%, lo que indica procesos de expulsión más rápidos. Los investigadores señalan que la disminución de liberaciones fue clave en el aumento general de las deportaciones.

El informe también señala un aumento exponencial en las llamadas salidas voluntarias o retornos, que se habrían incrementado hasta 28 veces, aunque siguen siendo una opción minoritaria frente a las deportaciones formales. Tal como recoge la Agencia EFE, el documento subraya: "Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump".

Finalmente, el estudio indica que la leve disminución de operativos migratorios registrada entre febrero y marzo de 2026, tras episodios violentos en Mineápolis, no logró modificar de forma sustancial la tendencia general de aumento de detenciones y deportaciones a nivel nacional.