ALERTA ROJA por advertencia de USCIS: detención de inmigrante con orden de deportación de hace 25 años CONFIRMA DURA REALIDAD

En un nuevo mensaje institucional que ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una advertencia contundente tras revisar el caso de un ciudadano salvadoreño detenido cuando acudió a una entrevista migratoria en Charlotte, Carolina del Norte. El hombre tenía una orden de deportación vigente desde hace más de dos décadas, emitida tras la intervención del ICE durante un proceso de petición familiar.

USCIS aprovechó el caso para emitir un mensaje directo en redes sociales.

USCIS emite advertencia tras arresto de inmigrante con orden de deportación de hace 25 años en EE. UU.

El caso ocurrido en Charlotte no solo generó impacto por su desenlace, sino también por el mensaje que lo acompañó. A través de sus canales oficiales, el USCIS fue directo al advertir que las órdenes de remoción pendientes siguen plenamente vigentes, sin importar el paso del tiempo. En su comunicado, la agencia afirmó textualmente: "Las órdenes de remoción pendientes no pasarán por los intensos procedimientos de verificación y escrutinio implementados por la Administración Trump. Cuando un juez ordena la remoción, la ley será aplicada".

Este pronunciamiento refuerza la percepción de un sistema migratorio en Estados Unidos cada vez más estricto, donde la revisión de antecedentes puede derivar en detenciones inmediatas durante entrevistas o trámites legales. Para muchos inmigrantes, la situación evidencia que cualquier interacción con oficinas federales puede activar procesos de ejecución de órdenes de deportación, incluso aquellas emitidas hace décadas.

USCIS, deportación y el nuevo enfoque de la política migratoria en Estados Unidos

Desde inicios de 2025, el USCIS ha asumido un papel más activo en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, ampliando su alcance más allá de la simple gestión de beneficios. Este cambio se enmarca en políticas federales que priorizan la ejecución de órdenes de deportación sin considerar su antigüedad ni las circunstancias personales.

En este contexto, se ha reportado la autorización de agentes con facultades especiales para arrestos y ejecución de órdenes judiciales, lo que ha difuminado la línea tradicional entre servicios migratorios y funciones de control. Según estimaciones de organizaciones especializadas, alrededor de 1,5 millones de personas mantienen órdenes de remoción pendientes, lo que las coloca en situación de vulnerabilidad ante cualquier contacto con las autoridades.

Las cifras recientes muestran, además, un aumento significativo en las deportaciones internas en comparación con administraciones anteriores, lo que refuerza la percepción de un endurecimiento estructural en materia de inmigración y deportación en Estados Unidos. En este escenario, las autoridades insisten en un mensaje claro: toda orden judicial de remoción sigue siendo plenamente ejecutable, sin importar el tiempo transcurrido ni el motivo del trámite migratorio.