- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima vs ADT
- Sporting Cristal
- Estudiantes vs Cusco
- Boca Juniors vs Barcelona
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
ALERTA ROJA en un Walmart de Kansas City: entre 20 y 30 MENORES participaron en un SUCESO VIOLENTO, y la policía investiga
La policía de Kansas City reportó que unos 20 a 30 menores se enfrentaron en un Walmart del noreste de la ciudad, con intervención policial a las 7:58 p.m.
Un fuerte operativo policial se activó tras un incidente registrado en un Walmart de Kansas City, Estados Unidos, donde un numeroso grupo de menores habría protagonizado una confrontación que terminó con el uso de gas pimienta dentro del establecimiento. El hecho, ocurrido en una tienda ubicada cerca de la autopista US Highway 40, generó alarma entre clientes y trabajadores, aunque no se reportaron personas heridas.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los ARRESTOS de ICE
Entre 20 y 30 menores participaron en un suceso violento en un Walmart de Kansas City
De acuerdo con el reporte difundido por KMBC 9, la policía de Kansas City indicó que entre 20 y 30 menores llegaron al Walmart en Estados Unidos con la aparente intención de participar en una pelea. La situación escaló rápidamente dentro del establecimiento, donde se produjo un altercado que terminó con el presunto uso de gas pimienta en medio del caos. Las autoridades intervinieron para dispersar al grupo y restablecer el orden en el lugar.
Investigación en curso tras el incidente en un Walmart en Kansas City, Estados Unidos
Tras lo ocurrido, agentes policiales lograron restablecer el orden en el establecimiento, mientras se iniciaban las diligencias para esclarecer responsabilidades. La investigación continúa en curso para determinar cómo se originó el enfrentamiento y quién habría utilizado el gas pimienta durante la confrontación.
Un portavoz de Walmart, citado por KMBC 9, expresó la posición de la compañía frente a lo sucedido: "La violencia en nuestra tienda fue inaceptable. Agradecemos a la policía y a los servicios de emergencia por actuar con rapidez". Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras refuerzan la seguridad en el área del Walmart en Kansas City, Estados Unidos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90