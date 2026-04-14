0
EN VIVO
Atlético Madrid vs Barcelona por Champions League
EN DIRECTO
Previa Alianza Lima vs ADT

ALERTA ROJA en un Walmart de Kansas City: entre 20 y 30 MENORES participaron en un SUCESO VIOLENTO, y la policía investiga

La policía de Kansas City reportó que unos 20 a 30 menores se enfrentaron en un Walmart del noreste de la ciudad, con intervención policial a las 7:58 p.m.

María Zapata
Policía intervino en un altercado con unas 30 personas en un Walmart de Kansas City.
Policía intervino en un altercado con unas 30 personas en un Walmart de Kansas City. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un fuerte operativo policial se activó tras un incidente registrado en un Walmart de Kansas City, Estados Unidos, donde un numeroso grupo de menores habría protagonizado una confrontación que terminó con el uso de gas pimienta dentro del establecimiento. El hecho, ocurrido en una tienda ubicada cerca de la autopista US Highway 40, generó alarma entre clientes y trabajadores, aunque no se reportaron personas heridas.

Los inmigrantes que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los arrestos de ICE en este estado.

PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los ARRESTOS de ICE

Entre 20 y 30 menores participaron en un suceso violento en un Walmart de Kansas City

De acuerdo con el reporte difundido por KMBC 9, la policía de Kansas City indicó que entre 20 y 30 menores llegaron al Walmart en Estados Unidos con la aparente intención de participar en una pelea. La situación escaló rápidamente dentro del establecimiento, donde se produjo un altercado que terminó con el presunto uso de gas pimienta en medio del caos. Las autoridades intervinieron para dispersar al grupo y restablecer el orden en el lugar.

Investigación en curso tras el incidente en un Walmart en Kansas City, Estados Unidos

Tras lo ocurrido, agentes policiales lograron restablecer el orden en el establecimiento, mientras se iniciaban las diligencias para esclarecer responsabilidades. La investigación continúa en curso para determinar cómo se originó el enfrentamiento y quién habría utilizado el gas pimienta durante la confrontación.

Un portavoz de Walmart, citado por KMBC 9, expresó la posición de la compañía frente a lo sucedido: "La violencia en nuestra tienda fue inaceptable. Agradecemos a la policía y a los servicios de emergencia por actuar con rapidez". Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras refuerzan la seguridad en el área del Walmart en Kansas City, Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los ARRESTOS de ICE

  2. ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: reporte de NUEVAS DETENCIONES del ICE durante segundo mandato de Trump impacta a la comunidad

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano