ALERTA ROJA en un Walmart de Kansas City: entre 20 y 30 MENORES participaron en un SUCESO VIOLENTO, y la policía investiga

Un fuerte operativo policial se activó tras un incidente registrado en un Walmart de Kansas City, Estados Unidos, donde un numeroso grupo de menores habría protagonizado una confrontación que terminó con el uso de gas pimienta dentro del establecimiento. El hecho, ocurrido en una tienda ubicada cerca de la autopista US Highway 40, generó alarma entre clientes y trabajadores, aunque no se reportaron personas heridas.

Entre 20 y 30 menores participaron en un suceso violento en un Walmart de Kansas City

De acuerdo con el reporte difundido por KMBC 9, la policía de Kansas City indicó que entre 20 y 30 menores llegaron al Walmart en Estados Unidos con la aparente intención de participar en una pelea. La situación escaló rápidamente dentro del establecimiento, donde se produjo un altercado que terminó con el presunto uso de gas pimienta en medio del caos. Las autoridades intervinieron para dispersar al grupo y restablecer el orden en el lugar.

Investigación en curso tras el incidente en un Walmart en Kansas City, Estados Unidos

Tras lo ocurrido, agentes policiales lograron restablecer el orden en el establecimiento, mientras se iniciaban las diligencias para esclarecer responsabilidades. La investigación continúa en curso para determinar cómo se originó el enfrentamiento y quién habría utilizado el gas pimienta durante la confrontación.

Un portavoz de Walmart, citado por KMBC 9, expresó la posición de la compañía frente a lo sucedido: "La violencia en nuestra tienda fue inaceptable. Agradecemos a la policía y a los servicios de emergencia por actuar con rapidez". Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas mientras refuerzan la seguridad en el área del Walmart en Kansas City, Estados Unidos.