ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Palm Harbor: ATAQUE ENTRE PERROS deja cinco personas heridas, ¿qué pasará con los animales?

Un momento cotidiano de compras terminó en tensión y caos la tarde del martes en un establecimiento de Walmart en Palm Harbor, Florida. Lo que comenzó como un incidente aislado entre dos mascotas dentro del local escaló rápidamente y dejó a varias personas heridas, reavivando el debate sobre las normas de ingreso de animales en tiendas en Estados Unidos.

Cinco personas resultaron heridas a causa de una pelea entre perros dentro del Walmart de Palm Harbor.

Cinco personas resultaron heridas tras una pelea entre dos perros en un Walmart de Palm Harbor

De acuerdo con información difundida por 10 Tampa Bay News, el hecho ocurrió alrededor de las 12:48 p. m. en una tienda ubicada sobre la US 19, cuando dos perros, un cruce de terrier y otro de chihuahua, comenzaron a pelear dentro del establecimiento. La situación generó momentos de alarma entre clientes y trabajadores. En medio del intento por controlar a los animales, tres empleados de Walmart en Estados Unidos y los dos dueños de las mascotas resultaron con heridas leves. Además, una persona tuvo que ser trasladada a un hospital tras presentar un cuadro de presión arterial alta derivado del incidente.

Las autoridades del condado de Pinellas confirmaron que ninguno de los perros involucrados era un animal de servicio, un detalle clave, considerando las regulaciones vigentes en este tipo de establecimientos en Estados Unidos.

Políticas de Walmart en EE. UU. sobre mascotas: ¿qué pasará con los perros después del incidente?

Tras lo ocurrido, los dueños de los animales no enfrentaron cargos legales, aunque sí recibieron la prohibición de ingresar nuevamente a tiendas de Walmart en Estados Unidos. En cuanto a los perros, no fueron remitidos a control animal, ya que, según el reporte oficial, el enfrentamiento fue exclusivamente entre ellos y no hubo ataques directos contra otras personas.

La política de la cadena es clara respecto al ingreso de animales. Tal como recoge el sitio web oficial de la compañía, "Walmart da la bienvenida a los animales de servicio, según lo define la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), en nuestras tiendas. No permitimos mascotas".

En la misma línea, un portavoz de la empresa reiteró que "la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Solo permitimos que los animales de servicio, según lo estipulado en las directrices de la ADA, compren en Walmart". El incidente, ocurrido en Estados Unidos, vuelve a poner en el centro de la conversación el cumplimiento de estas normas y los riesgos que implica ignorarlas, especialmente en espacios concurridos como Walmart.