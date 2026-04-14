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ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados: este país latinoamericano YA EMPEZÓ a recibir los PRIMEROS DEPORTADOS tras acuerdo con EE. UU.

Un total de 25 migrantes procedentes de Asia, África y Centroamérica llegó a Costa Rica como parte de un acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados.

María Zapata
El 11 de abril, Costa Rica recibió en San José a 25 migrantes deportados desde Estados Unidos.
El 11 de abril, Costa Rica recibió en San José a 25 migrantes deportados desde Estados Unidos. | Composición: María Zapata | Líbero
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La llegada del primer grupo de personas deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica marca un nuevo capítulo en la política migratoria regional. Este movimiento, que forma parte de un reciente acuerdo bilateral, ya empieza a generar atención sobre su impacto en los inmigrantes, tanto regulares como indocumentados, así como sobre el papel de este país de Latinoamérica en la gestión migratoria.

inmigrantes deportados de Estados Unidos

El 11 de abril, Costa Rica recibió en San José a 25 inmigrantes deportados desde Estados Unidos.

Los inmigrantes que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los arrestos de ICE en este estado.

PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los ARRESTOS de ICE

Costa Rica recibió a los primeros inmigrantes deportados tras acuerdo con Estados Unidos

Este sábado llegó a Costa Rica el primer grupo de 26 personas: 25 extranjeras y una costarricense, trasladadas desde Estados Unidos en cumplimiento del acuerdo firmado el 23 de marzo, que permite el envío semanal de hasta 25 personas deportadas desde el país norteamericano.

El grupo llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, y está conformado por migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, India, China, Camerún, Albania, Kenia y Marruecos. De acuerdo con CNN Español, el procedimiento se realizó sin inconvenientes. El director de Migración, Omar Badilla, indicó que todo se desarrolló con normalidad, que las personas se encuentran en calma y que se ha garantizado el respeto de sus derechos humanos.

Costa Rica flexibilizó los requisitos de ingreso: no exigió visa a ciudadanos de algunos países como China, India y Albania, ni antecedentes policiales en el caso de Honduras. No obstante, todos pasaron controles internacionales a través de Interpol.

Opciones para inmigrantes deportados en Costa Rica tras su llegada

Tras su ingreso, los inmigrantes reciben apoyo de la Policía de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que garantiza asistencia humanitaria, hospedaje y alimentación gratuita durante siete días. De acuerdo con CNN Español, la OIM aclaró que no participa en deportaciones desde Estados Unidos hacia Costa Rica y precisó que su labor se enfoca en la atención humanitaria, priorizando la seguridad, la dignidad y el bienestar de las personas.

Las autoridades indicaron que los deportados desde Estados Unidos pueden solicitar refugio o acogerse a un programa de regularización temporal si desean permanecer en el país. En caso contrario, pueden salir por cuenta propia o acceder al Retorno Voluntario Asistido (RVA) para regresar a sus países de origen.

Este nuevo flujo de inmigrantes hacia Costa Rica refleja el alcance del acuerdo con Estados Unidos y anticipa posibles cambios en la dinámica migratoria regional.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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