¡Mucha atención! Los últimos informes de las autoridades han expuesto que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha centrado su total atención en un gran número de inmigrantes sin antecedentes penales en Massachusetts, esto en medio de la actual administración de Donald Trump. ¿A qué se debe esta situación?

Los inmigrantes que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los arrestos de ICE en este estado

Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” durante la administración de Trump, ha expresado en diversas ocasiones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se está enfocando en “los peores de los peores”, refiriéndose a delincuentes con antecedentes penales violentos y a miembros de pandillas a la hora de llevar a cabo los arrestos.

Los inmigrantes que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los arrestos de ICE en este estado.

No obstante, eso no estaría siendo así. Y es que, un reciente análisis de datos del ICE, realizado por el Proyecto de Datos de Deportación y publicado por MassLive, evidencia una realidad muy diferente en Massachusetts.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, casi la mitad de las 7.031 detenciones efectuadas por el ICE pertenecen a los inmigrantes que no registran antecedentes penales. De estos arrestos, el 46% no contaba con antecedentes, mientras que el 19% tenía condenas penales y el 35% enfrentaba cargos pendientes.

Al respecto, Sarang Sekhavat, jefe de gabinete de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts, ha señalado lo siguiente: “Todos lo veíamos venir desde hace mucho tiempo. Cuando Trump regresó al cargo, hizo lo mismo que en su primer mandato: deshacerse de todas las prioridades que tenían. La prioridad era perseguir a personas con antecedentes penales o que realmente representaran una amenaza para nuestras comunidades”.

El registro de arrestos aumentó considerablemente en esta administración de Donald Trump

Bajo este contexto, es importante resaltar que las detenciones realizadas durante la gestión de Trump han experimentado un incremento notable, alcanzando cinco veces más en comparación con los últimos 14 meses de la administración de Joe Biden.

En este periodo, se documentaron 1.470 arrestos relacionados con la inmigración bajo la presidencia de Biden. De aquellos arrestos, el 36% involucró a individuos con antecedentes penales, el 38% a personas con cargos penales pendientes y el 26% a aquellos con otras infracciones migratorias, respectivamente.