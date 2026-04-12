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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: EXPULSARÁN de inmediato y AHORA a los LATINOS de este país tras advertencia CLAVE
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) impactó al lanzar una advertencia importante con relación a las condiciones de ingreso a EE. UU.
¡Aviso importante para miles de viajeros! Muchos de ellos todavía confían en la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para ingresar a Estados Unidos; sin embargo, una aclaración reciente de las autoridades volvió a encender las alertas. ¿Este grupo será deportado?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE recurre a la base de datos de las LICENCIAS de conducir en este estado para DETENERLOS
Expulsarán de EE. UU. y ahora a los latinos de este país tras advertencia clave
Hace unos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha reafirmado que el uso de la visa láser en EE. UU. está sujeto a restricciones estrictas. Ignorar estas limitaciones puede resultar en rechazos inmediatos en aeropuertos y fronteras.
Expulsarán de EE. UU. y ahora a los latinos de este país tras advertencia clave.
Aunque para muchos este documento parece cotidiano, su aplicación es más restringida de lo que se suele pensar. La visa láser no permite el ingreso libre al país en todas las circunstancias, ya que su uso se limita principalmente a zonas fronterizas.
Con este documento, los ciudadanos mexicanos tienen la posibilidad de ingresar por vía terrestre, permanecer en áreas cercanas a la frontera y estar hasta 30 días en dichas zonas.
No obstante, es necesario tener en cuenta los límites geográficos establecidos: hasta 25 millas en California y Texas, hasta 75 millas en Arizona y hasta 55 millas en Nuevo México.
¿Qué pasa con el inmigrante que sale de los límites geográficos?
Salir de estas áreas usando únicamente la Tarjeta de Cruce Fronterizo puede considerarse una infracción migratoria, lo que podría acarrear desde la deportación hasta sanciones en futuros ingresos al país americano.
Sin estos documentos te prohibirán el ingreso a EE. UU.
Las autoridades estadounidenses señalaron un aspecto clave respecto a la visa láser: este documento no es válido para vuelos ni cruceros.
Asimismo, para poder llevar a cabo los viajes, es necesario contar con un pasaporte mexicano vigente y una visa B1/B2, o una combinación válida con la BCC. Sin la presentación de estos documentos adicionales, el acceso queda totalmente restringido.
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