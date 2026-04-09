¡Importante! Una nueva aplicación de vigilancia ha traído consigo gran alarma en los inmigrantes, esto luego de crear un registro biométrico que abarca tanto a extranjeros y a ciudadanos. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están empleando una herramienta móvil denominada Mobile Fortify, que permite recopilar datos biométricos de diversas personas. ¿Es muy perjudicial?

Alerta, inmigrantes: esto es Mobile Fortify, la APP distópica de reconocimiento facial de ICE

'ACLU Wisconsin' y otros portales internacionales señalaron que "Mobile Fortify", es una aplicación que ofrece a los agentes la capacidad de realizar diversas acciones con un simple escaneo. Esta herramienta permite lo siguiente:

Tomar fotografías.

Analizar rostros.

Huellas dactilares.

Búsquedas instantáneas en bases de datos estatales y federales.

Alerta, inmigrantes: esto es Mobile Fortify, la APP distópica de reconocimiento facial de ICE.

Con solo apuntar su teléfono hacia una persona en público, los agentes pueden comparar la imagen capturada con un archivo que contiene 200 millones de fotografías, obteniendo rápidamente información como el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos relevantes.

Vale señalar que cientos de millones de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses en Wisconsin, ya están registrados en estos sistemas. No es necesario haber tenido contacto previo con el ICE para figurar en la base de datos.

Mobile Fortify se conecta a diversas bases de datos, que abarcan sistemas biométricos federales, registros de pasaporte y visa, así como fotografías de permisos de conducir estatales. Si, durante una interacción con los agentes, el rostro de una persona es identificado por la app, el gobierno puede conservar esa información por un período de hasta 15 años, sin importar el estatus migratorio.

¿Qué opina ICE sobre la app "Mobile Fortify"?

Según los informes del medio en mención, ICE considera que Mobile Fortify es una medida “definitiva” sobre el estatus de una persona. Asimismo, destacó que un agente de la entidad cuenta con la facultad de desestimar pruebas de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, si la aplicación señala que la persona no cuenta con documentos.