ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de un Walmart en DeLand: DOS PERROS MUEREN tras ser dejados en un camión caliente, ¿dónde estaba el dueño?

Un caso que ha generado indignación en Estados Unidos volvió a poner en evidencia los graves riesgos de dejar mascotas dentro de vehículos bajo altas temperaturas. Dos perros murieron en el estacionamiento de un Walmart en DeLand, Florida, después de permanecer varias horas dentro de una camioneta cerrada. Las autoridades detuvieron al propietario, quien fue hallado en una zona boscosa cercana, aparentemente tras haberse quedado dormido.

Perros mueren tras ser abandonados en un camión caliente en el estacionamiento de Walmart en DeLand

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en el Walmart ubicado en Woodland Boulevard, en DeLand, donde varios testigos notaron la presencia de los animales dentro del vehículo. Según relataron, al ingresar a la tienda observaron a los perros en la camioneta y a un hombre merodeando cerca, quien posteriormente se dirigió tambaleándose hacia una zona boscosa contigua al estacionamiento.

Dos horas más tarde, al salir del establecimiento, los testigos se encontraron con la misma escena: los perros seguían encerrados, pero el dueño ya no estaba en el lugar. Fue entonces cuando avisaron a las autoridades. Al llegar, los agentes encontraron el vehículo completamente cerrado. Uno de los perros aún jadeaba en el asiento delantero, mientras el otro yacía inmóvil en la parte trasera. La situación evidenciaba un cuadro crítico por exposición al calor.

La cadena WKMG News 6 ClickOrlando informó que, según el informe oficial, "las ventanas estaban cerradas y las puertas con llave", lo que empeoró rápidamente las condiciones dentro del vehículo.

David Micale, de 61 años, fue arrestado el lunes en el Walmart de Woodland Boulevard.

Dueño de perros arrestado en Estados Unidos: ¿dónde se encontraba durante el incidente?

Tras inspeccionar la zona, los agentes localizaron al propietario, identificado como David Micale, de 61 años, quien se encontraba recostado en el suelo dentro del área boscosa. Según su testimonio a la policía, había estado bebiendo junto a su camioneta y decidió ir a dormir. Además, el hombre indicó que tanto él como los perros habían permanecido en el estacionamiento desde la noche anterior, lo que incrementó el tiempo de exposición de los animales al calor extremo en DeLand.

Cuando finalmente sacaron a los perros del vehículo, uno ya no presentaba signos vitales y el otro apenas respiraba. Este último fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, pero murió durante el trayecto. El medio WKMG News 6 ClickOrlando citó que el veterinario confirmó que el animal tenía una temperatura corporal de 109 grados Fahrenheit, además de síntomas evidentes de golpe de calor.

Micale fue detenido en el lugar y enfrenta cargos por crueldad animal, en un caso que vuelve a encender las alarmas en Estados Unidos sobre la responsabilidad de los dueños y los peligros mortales de dejar mascotas dentro de vehículos, especialmente en estacionamientos como el de Walmart en DeLand, bajo altas temperaturas.