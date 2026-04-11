La ESTAFA que Walmart en Paragould no dejó pasar: el giro dramático en una DEVOLUCIÓN que llevó al arresto de una mujer por DELITO GRAVE

Un presunto caso de fraude en Walmart de Paragould, Arkansas, terminó con la detención de una mujer de 33 años, luego de que las autoridades detectaran un esquema que habría incluido el uso de códigos de barras alterados y una devolución fraudulenta. El hecho, reportado a partir de una declaración jurada de causa probable, ocurrió en una tienda ubicada en 2802 W. Kingshighway y ha generado atención por el método utilizado y los antecedentes previos de la sospechosa.

Según el medio NEA Report, el caso se basa en una investigación policial iniciada tras una denuncia de robo. En su cobertura, la fuente señala textualmente que la acusada habría "usado códigos de barras falsos y un recibo antiguo en un presunto plan que involucraba comida para perros y un producto de belleza en Walmart".

Presunto fraude con códigos de barras y devolución sospechosa en Walmart Paragould

De acuerdo con la investigación del Departamento de Policía de Paragould, las cámaras de seguridad habrían registrado a Mckenzie Harris ingresando al establecimiento sin artículos el pasado 5 de abril de 2026. Una vez dentro, la mujer habría seleccionado tres bolsas de comida para perros y un set de tónicos faciales de la marca Holler.

Todos los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad.

Las autoridades sostienen que, en ese punto, se habría producido el núcleo del presunto fraude en Walmart de Paragould: el intercambio de códigos de barras para reducir el valor real de los productos al momento del pago. Posteriormente, Harris habría intentado reforzar el esquema llevando dos bolsas de comida para perros al área de atención al cliente para gestionar una devolución en efectivo utilizando un recibo antiguo, lo que despertó sospechas inmediatas del personal.

El caso fue reportado oficialmente el 8 de abril de 2026, lo que dio inicio a la investigación que terminó revelando presuntas irregularidades en la transacción y el uso de documentos no válidos para obtener dinero.

Cargos por robo comercial y antecedentes previos de la acusada

Tras revisar el material de vigilancia y los registros internos de la tienda, la policía determinó que Mckenzie Harris tenía prohibido el ingreso a cualquier establecimiento Walmart desde el 27 de diciembre de 2021. Además, la declaración jurada reveló que la mujer contaba con una condena previa por robo de propiedad, registrada el 19 de julio de 2019, lo que agravó la situación legal del caso.

Como resultado de la investigación, Harris fue arrestada y enfrenta cargos por robo comercial, considerado un delito grave de clase C, y hurto de propiedad, delito grave de clase D. La fianza establecida por las autoridades fue fijada en US$25,000, mientras el proceso judicial avanza en Arkansas.

El caso continúa bajo revisión mientras se determinan las responsabilidades finales en este presunto esquema de fraude y devolución irregular dentro de Walmart de Paragould, un episodio que ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad en las tiendas minoristas y los controles contra el robo organizado.