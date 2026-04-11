ALERTA ROJA en Walmart de Farmington: tienda está sobre aviso por presencia de HOMBRE AGRESIVO en el estacionamiento

Momentos de tensión se vivieron en una tienda de Walmart en Farmington, Maine, luego de que un hombre fuera reportado por comportamiento agresivo en el estacionamiento, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y generó una rápida respuesta policial. El incidente encendió las alertas entre clientes y trabajadores, quienes permanecieron resguardados mientras las autoridades controlaban la situación.

Walmart de Farmington estuvo en alerta tras la presencia de un hombre agresivo en el estacionamiento

De acuerdo con News Center Maine, la tienda tuvo que cerrar temporalmente tras reportarse la presencia de un individuo que generaba preocupación en el exterior del establecimiento. Según la información difundida, el sujeto fue visto manipulando un arma, lo que llevó a activar un confinamiento preventivo dentro del local.

La fuente señala que "una persona fue arrestada tras presuntamente realizar amenazas con un arma de fuego", confirmando que la situación fue considerada de alto riesgo por las autoridades. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando clientes y empleados fueron alertados y se aplicaron los protocolos de emergencia para evitar cualquier posible incidente mayor. La tienda permaneció bajo resguardo mientras la policía intervenía en el lugar.

Policía detiene a hombre tras incidente y restablecen la seguridad

Las autoridades locales acudieron rápidamente al establecimiento tras recibir la alerta. Según News Center Maine, el sospechoso fue localizado en el estacionamiento y posteriormente puesto bajo custodia, sin que se reportaran heridos.

Tras controlar la situación, la tienda reanudó sus operaciones con normalidad, luego de que las autoridades aseguraran el área y retiraran al individuo. El caso continúa bajo investigación, mientras se evalúan las circunstancias que llevaron al despliegue de seguridad en este Walmart de Farmington.