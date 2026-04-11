CRÍTICAS contra inmigración en Florida: ICE detiene a un joven con AUTISMO y su familia rompe el silencio

El arresto de un joven de 26 años con diagnóstico de autismo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado una ola de críticas en Florida, Estados Unidos, y ha reavivado el debate sobre los protocolos de detención de la agencia migratoria. El hecho ocurrió en el condado de Hendry y fue captado en video, lo que incrementó la indignación pública y la atención mediática en torno al caso.

Familia en Florida denuncia el arresto de un joven inmigrante con autismo por parte de ICE

De acuerdo con el reporte de Spectrum Noticias, el joven identificado como Gilberto, de 26 años, fue detenido la mañana del miércoles 8 de abril cuando se encontraba en la entrada de su vivienda en LaBelle, una zona rural del suroeste de Florida. En las imágenes difundidas, se observa a un agente de ICE junto a una oficial de la oficina del alguacil del condado de Hendry durante el procedimiento.

La madre del joven relató entre lágrimas lo ocurrido y aseguró que todo sucedió de forma repentina, sin explicación previa por parte de las autoridades: "Y de repente oigo que grita y me dice: 'mamá', y yo corrí y le digo: '¿qué te pasa?'. Cuando volteo, veo que un hombre encapuchado lo tenía allí mismo, sobre mi propio carro", contó la madre del joven.

La familia sostiene que los oficiales no presentaron una orden de arresto ni informaron el motivo de la detención durante el operativo. La madre también afirmó que, tras preguntar a dónde se llevaban a su hijo, no recibió una respuesta clara y vio cómo se retiraban del lugar en el vehículo.

Denuncias de la familia, estatus DACA y cuestionamientos al proceso de ICE

La familia de Gilberto asegura que el joven es beneficiario del programa DACA, que no cuenta con antecedentes penales y que no existía una orden final de deportación en su contra. Además, señalaron que su permiso migratorio estaba en proceso de renovación tras haber expirado recientemente.

Horas después de la detención, el joven fue trasladado a la cárcel del condado de Hendry, donde enfrentó un cargo por presunta resistencia al arresto sin violencia. Durante la audiencia inicial, la defensa presentó documentación sobre su condición de discapacidad intelectual; sin embargo, el juez desestimó esos documentos por considerarlos desactualizados.

En este contexto, la psicóloga Nelmaris Hernández explicó que este tipo de situaciones pueden afectar directamente la comprensión de una persona con autismo frente a órdenes verbales durante un arresto: "Órdenes verbales como las que estos oficiales le estaban imputando eran algo que no iba a comprender si no se le explicaba de manera segregada cuál iba a ser el proceso", señaló la especialista.

Finalmente, tras una nueva audiencia realizada el viernes, Gilberto fue liberado. Mientras tanto, ICE no ha ofrecido una explicación detallada sobre el operativo y ha solicitado más tiempo para responder a las consultas de la prensa. La oficina del alguacil del condado de Hendry tampoco ha emitido una declaración oficial hasta el momento.

La familia del joven no descarta iniciar acciones legales contra el gobierno federal, mientras el caso continúa generando fuertes cuestionamientos sobre los procedimientos de detención migratoria en Estados Unidos.