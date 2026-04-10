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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Arkansas: pareja enfrenta COMPLICADA situación tras ser acusada de ROBAR en más de cuatro oportunidades
Una pareja de Jonesboro, en EE. UU., enfrenta acusaciones por haber cometido robos en Walmart en cuatro ocasiones. ¿Cuáles son los cargos que enfrentarán?
¡Atención! Una pareja de Jonesboro, en Arkansas, EE. UU., se encuentra bajo acusaciones de robo grave tras ser señalada por la policía por realizar múltiples visitas a Walmart con la finalidad de sustraer mercancía. Las autoridades empezaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar la magnitud de los robos cometidos. ¿Qué se sabe al respecto?
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Walmart: pareja enfrenta complicada situación tras ser acusada de robar tienda varias veces
‘K 8 News’ y otros portales internacionales informaron más detalles sobre este hecho. Mark Lee Shane McGinnis, de 45 años, y Amber Nicole McGinnis, de 48 años, residentes de Jonesboro, enfrentan cargos por hurto en tiendas, delito clasificado como grave de clase D, relacionado con un robo de 1.000 dólares o menos.
Ambos individuos han sido señalados por las autoridades en este caso de segunda infracción. Según documentos judiciales, el 23 de marzo se registraron cuatro denuncias de robo en el Walmart situado en 1911 W. Parker Road, donde estaban involucradas dos personas sospechosas.
Walmart: pareja enfrenta complicada situación tras ser acusada de robar tienda varias veces.
La detective Madison Dobbs informó que las cámaras de seguridad captaron a la pareja en una caja de autopago el 9 de marzo, utilizando un método de escaneo omitido para registrar algunos productos, mientras ocultaban otros en bolsas sin pagar. La mercancía sustraída tenía un valor de 36,28 dólares.
Mark Lee Shane McGinnis, de 45 años y residente de Jonesboro, enfrenta cargos por hurto en tiendas, un delito grave de clase D por reincidencia, relacionado con robos de 1.000 dólares o menos. Cinco días después, la pareja regresó al establecimiento, donde se les observó escaneando productos, incluyendo ropa.
Dobbs señaló que habían manipulado los códigos de barras, logrando pagar menos de 10 dólares por artículos que valían 56,32 dólares. El 17 de marzo, la pareja volvió a la tienda y seleccionó un generador valorado en 398 dólares.
En la caja de autopago, escanearon un código de barras fraudulento, lo que resultó en el registro de un "artículo aleatorio" por 26 dólares, según la declaración jurada. Dobbs también mencionó que el 22 de marzo intentaron recoger otro generador y un ventilador, escaneando códigos de barras de productos de menor valor.
Antecedentes de Amber McGinnis
Amber McGinnis cuenta con una condena anterior por robo, dictada en mayo de 2021, mientras que Mark McGinnis también posee un historial delictivo, con una condena por robo emitida en diciembre de 2016.
Ambos antecedentes judiciales son relevantes en el contexto de sus respectivas situaciones legales actuales.
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