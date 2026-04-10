¡Mucha atención! Recientemente, un hombre mayor protagonizó un lamentable incidente en el estacionamiento de un Walmart en Siloam Springs, tal como informaron las autoridades locales. Durante el suceso, el cual se llevó a cabo el jueves 9 de abril, atropelló a dos personas y colisionó contra varios autos. La policía investiga las circunstancias de este hecho. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Walmart de Siloam Springs: adulto mayor atropella a dos personas y protagoniza choque

'4029 News' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre este preocupante incidente. Los investigadores del caso, por su parte, confirmaron que no se encontraron evidencias que revelaran que el conductor estuviera bajo la influencia de alcohol o drogas.

Al respecto, las autoridades dejaron entrever que el accidente podría haber sido provocado por un problema médico del conductor. El atropello de dos peatones en el estacionamiento del Walmart, situado junto a la carretera 412, dejó como resultado a ambos heridos, aunque sus lesiones no representan un riesgo vital.

Asimismo, la policía de Siloam Springs no pudo evitar corroborar y anunciar que, durante el incidente, ocho vehículos sufrieron daños materiales. No se compartió la identidad del adulto mayor ni de los heridos.

¿Qué se sabe sobre el conductor?

Según los informes policiales, el chofer fue llevado al hospital para recibir atención médica. Las investigaciones sobre este incidente siguen avanzando.

Hasta el momento, toda la situación sigue en investigación.