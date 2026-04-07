¡Mucha atención! Recientemente, se llevó a cabo una alerta de bomba, lo cual llevó a la evacuación de un establecimiento Walmart en Pearland, tal como señaló el Departamento de Policía local. Las autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los presentes en el lugar. ¿Qué se sabe sobre algún sospechoso?

Reportan evacuación inmediata del establecimiento tras preocupante amenaza de bomba

'Click Houston' y otros portales webs señalaron que, a partir de las 10.00 a. m. del martes 7 de abril, el Departamento de Policía de Pearland recibió un aviso sobre la posible presencia de una bomba en el Walmart situado en la cuadra 1900 de North Main.

Reportan evacuación inmediata del establecimiento tras preocupante amenaza de bomba.

En respuesta, las autoridades locales se comunicaron con la tienda estadounidense y procedieron a evacuar el edificio como medida de precaución. Hasta el momento, no se han reportado heridos en el incidente. Tampoco se ha revelado la identidad de algún sospechoso.

Un helicóptero de Sky 2 sobrevoló la zona, registrando la actividad policial en el área. Hasta ahora, se ha confirmado que las unidades especializadas en detección de explosivos, junto con equipos caninos, se encuentran realizando una exhaustiva investigación de la amenaza. No se han dado otros detalles sobre la situación.

¿Por qué resalta Walmart en EE. UU.?

La cadena de supermercados Walmart, reconocida a nivel global, se distingue por sus atractivas ofertas y la gran afluencia de clientes que recibe diariamente. En Estados Unidos, un establecimiento en particular se destaca como el más concurrido, de acuerdo con datos proporcionados por la prensa.

Este fenómeno refleja la popularidad de la marca y su capacidad para atraer a un número significativo de consumidores en busca de productos a precios competitivos.