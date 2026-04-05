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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Billings: por segundo domingo consecutivo, un INQUIETANTE EVENTO obligó a evacuar la tienda
El Walmart de King Avenue fue evacuado otra vez en menos de una semana, lo que preocupa a los vecinos por la repetición de incidentes de seguridad.
Un nuevo episodio de emergencia volvió a generar preocupación en el oeste de Billings, Montana, luego de que el supermercado Walmart ubicado en King Avenue fuera evacuado por segunda semana consecutiva. El hecho ocurrió antes del mediodía y obligó a cerrar el acceso al público, mientras los equipos de seguridad respondían a una posible situación de riesgo, lo que generó alarma entre clientes y trabajadores.
La evacuación ocurrió antes del mediodía.
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El Walmart de Billings fue evacuado por segundo domingo consecutivo por una supuesta fuga de gas
De acuerdo con el reporte de Q2 News, la evacuación se activó en horas de la mañana, cuando los accesos principales del establecimiento fueron bloqueados y el personal fue retirado de manera preventiva hacia zonas seguras cercanas, como el estacionamiento de un local de Pizza Ranch. Aunque aún no existe confirmación oficial sobre el origen del incidente, las primeras hipótesis apuntan a una posible fuga de gas dentro del establecimiento.
El medio local Q2 News informó textualmente: "la tienda fue evacuada por segunda semana consecutiva por motivos de seguridad", mientras las autoridades evaluaban las condiciones del lugar.
Antecedentes de evacuación en el Walmart de Billings, Montana
Testigos señalaron momentos de incertidumbre durante la evacuación en el Walmart de King Avenue. Uno de los clientes, William Barfels, relató que la presencia de camiones de bomberos y el cierre total de accesos generaron preocupación entre los presentes, quienes llegaron incluso a temer un escenario más grave.
Cabe recordar que el domingo anterior la misma tienda ya había sido evacuada debido a un incendio registrado en una unidad de congelación comercial. Según confirmaron los bomberos de Billings, el incidente se originó por material de embalaje que terminó incendiándose dentro del equipo.
Ambas emergencias fueron controladas rápidamente y, tras las inspecciones correspondientes, las operaciones del supermercado lograron restablecerse el mismo día, antes de la 1 de la tarde, según información confirmada por Q2 News.
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