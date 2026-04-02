ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tendrían PROHIBIDO usar los BANCOS según plan republicano, ¿qué servicios serían restringidos?

En Estados Unidos, una propuesta legal impulsada en Arizona ha encendido la preocupación entre migrantes y diversos sectores sociales. La iniciativa plantea restringir fuertemente el acceso de personas en situación migratoria irregular a servicios financieros básicos. Si llega a aprobarse, podría complicar tareas comunes como abrir o usar cuentas bancarias, así como el envío de remesas a sus familias en el extranjero.

Inmigrantes indocumentados no podrían usar bancos ni enviar remesas.

¿Qué servicios serían restringidos para inmigrantes indocumentados en EE. UU. con este plan republicano?

El proyecto de ley conocido como SB 1421 plantea nuevas exigencias para acceder a servicios financieros en Arizona. De acuerdo con lo informado por The Arizona Republic, "cualquier persona que intente depositar dinero, solicitar un préstamo, cobrar un cheque o enviar remesas a su país de origen deberá presentar una identificación que pruebe su ciudadanía o su derecho legal a permanecer en el país".

Esto significa que quienes no puedan demostrar un estatus migratorio regular quedarían prácticamente excluidos del sistema bancario formal. Además, la medida no aceptaría documentos como identificaciones consulares, municipales o comunitarias, lo que reduce aún más las alternativas para este grupo de personas.

El alcance de la propuesta también impactaría a quienes utilizan licencias de conducir emitidas en otros estados con restricciones federales, así como a quienes emplean el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para acceder a servicios financieros en lugar de un número de Seguro Social.

Proyecto en Arizona podría frenar envío de remesas y endurecer políticas migratorias

La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de medidas promovidas por legisladores republicanos en Arizona que buscan endurecer las condiciones para los inmigrantes indocumentados. Según detalla The Arizona Republic, esta propuesta surge en un contexto en el que, desde hace años, se debate el impacto de las remesas en la migración hacia Estados Unidos.

De aprobarse, la normativa podría reducir de forma significativa el envío de dinero al extranjero, una práctica clave para millones de familias. Asimismo, el proyecto contempla que el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras supervise las transacciones internacionales, lo que aumentaría el control sobre estos movimientos.

La propuesta ya fue aprobada en el Senado estatal y en un comité de la Cámara de Representantes, ambos con mayoría republicana, y está a la espera de una votación final. Mientras tanto, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo, advirtiendo que medidas como esta podrían agravar la vulnerabilidad de estas comunidades.

En paralelo, otros proyectos similares buscan obligar a las autoridades locales a compartir información con agencias federales de inmigración, lo que refuerza un enfoque más estricto en las políticas migratorias dentro del estado.