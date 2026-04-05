MÁXIMA TRAGEDIA tras operativo de ICE en Tennessee: inmigrantes SALTAN desde un segundo piso para no ser capturados; hay un HERIDO GRAVE

La tensión por los operativos migratorios en Estados Unidos volvió a escalar tras un dramático episodio ocurrido en Tennessee, donde dos inmigrantes protagonizaron una escena extrema para evitar ser detenidos por agentes del ICE. El hecho, que ha generado indignación y preocupación entre activistas, dejó a uno de ellos gravemente herido tras lanzarse desde un segundo piso.

Un implicado resultó gravemente herido al saltar desde un segundo piso para evadir a ICE.

Dos inmigrantes saltan desde un segundo piso para huir de ICE en Tennessee

De acuerdo con el reporte del noticiero N+ Univision, todo comenzó con una presunta oferta laboral que habría servido como engaño para atraer a los trabajadores migrantes. Cuando se percataron de la presencia de agentes migratorios, intentaron escapar desesperadamente. La fuente señala de forma textual: "Dos inmigrantes de Guatemala saltaron de un segundo piso en Tennessee para evitar ser arrestados por agentes de ICE".

En medio del caos, ambos hombres decidieron lanzarse desde la altura como única vía de escape. Uno de ellos logró huir del lugar, mientras que el otro no tuvo la misma suerte.

Herido grave tras caer desde un segundo piso: aumenta el temor por redadas migratorias en EE. UU.

El informe detalla que uno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado a un hospital, lo que evidencia el nivel de riesgo al que se enfrentan muchos inmigrantes ante este tipo de operativos. Según la misma fuente, "uno escapó, mientras [el otro] resultó gravemente herido y fue hospitalizado", lo que ha encendido las alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

Activistas comenzaron a vigilar la zona ante el temor de que el inmigrante herido sea detenido tras recibir el alta médica, en un contexto donde las redadas continúan generando miedo en comunidades migrantes en todo Estados Unidos. Este caso refleja el impacto humano de las políticas migratorias y cómo, ante el riesgo de deportación, algunas personas toman decisiones extremas que pueden terminar en tragedia.