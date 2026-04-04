¡Atención! En medio de las diversas reacciones por las campañas contra la inmigración en EE. UU., los centros de detención, donde se encuentran decenas de miles de extranjeros, están comenzando a recibir una gran atención por parte de legisladores y la propia comunidad.

En este contexto, te compartimos las últimas implementaciones que abordó el gobierno de Donald Trump, con relación al sistema de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país americano.

Exponen los últimos cambios en el sistema de detención de ICE, ¿afectan a estos inmigrantes?

'CNN' compartió más información sobre las recientes modificaciones en la administración Trump, lo cual trae consigo un nuevo hito en la política de inmigración de EE. UU. Estos son los aspectos más destacados y a quiénes ha venido afectando de manera directa:

El aumento en el número de detenidos , que ha superado los 70.000, lo que representa un incremento de más del 80% en comparación con el inicio de su mandato. Este crecimiento ha sido acompañado por la expansión de los centros de detención, alcanzando un total de 225, casi el doble de los que existían antes de la administración Biden.

, que ha superado los 70.000, lo que representa un incremento de más del 80% en comparación con el inicio de su mandato. Este crecimiento ha sido acompañado por la expansión de los centros de detención, alcanzando un total de 225, casi el doble de los que existían antes de la administración Biden. La detención de niños se ha vuelto más común, con familias siendo alojadas en centros como el de Dilley, Texas, donde se han reportado preocupaciones sobre el bienestar infantil.

se ha vuelto más común, con familias siendo alojadas en centros como el de Dilley, Texas, donde se han reportado preocupaciones sobre el bienestar infantil. Las muertes en estos centros han aumentado , alcanzando cifras alarmantes que han suscitado críticas sobre las condiciones de detención. En lo que va del año, al menos 11 personas han fallecido bajo custodia de ICE, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la atención médica y las condiciones de vida en estos lugares.

, alcanzando cifras alarmantes que han suscitado críticas sobre las condiciones de detención. En lo que va del año, al menos 11 personas han fallecido bajo custodia de ICE, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la atención médica y las condiciones de vida en estos lugares. ICE también empezó a adquirir almacenes para convertirlos en centros de detención , lo que ha generado alarma en comunidades locales sobre la capacidad de infraestructura para soportar estas instalaciones.

, lo que ha generado alarma en comunidades locales sobre la capacidad de infraestructura para soportar estas instalaciones. La supervisión de los centros de detención ha disminuido, con recortes significativos en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, lo que plantea serias dudas sobre la protección de los derechos de los inmigrantes en este contexto de creciente detención.

Críticas por limitar las inspecciones en estas instalaciones de detención

Frente a esta situación, muchos legisladores no pudieron evitar expresar su rechazo hacia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por restringir las inspecciones en las instalaciones de detención.

En el mes de marzo, un juez federal emitió una orden que exigía al DHS a permitir a los congresistas realizar visitas sorpresivas a los centros de detención. En respuesta, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió apelar esta decisión judicial.