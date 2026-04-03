¡Cuidado, inmigrantes! Los ciudadanos de Michigan, en Estados Unidos, se encuentran en una situación de incertidumbre luego que se llevara a cabo una revisión exhaustiva y se retirara del mercado de Walmart y Costco un producto muy cotidiano. ¿Por qué ello representa un potencial peligro en los hogares?

Walmart y Costco anuncian el retiro inmediato de este producto por riesgo de quemaduras

'WKFR 103.3' y otros portales web confirmaron que, un popular juego de sartenes, que estuvo disponible por varios años en Costco, Walmart y Amazon, ha sido retirado sorpresivamente del mercado.

Esta decisión se dio, según los informes, debido a los reportes de fragmentos de metal que han provocado lesiones. Al respecto, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC) señaló que este retiro afecta a cerca de 740.000 sartenes.

Walmart y Costco anuncian el retiro inmediato de este producto por riesgo de quemaduras.

La empresa americana ha reconocido al menos 98 incidentes en los que la tapa se desprendió. Incluso, un caso no pasó desapercibido, donde un consumidor sufrió moretones y quemaduras. Cabe precisar que las sartenes involucradas en este retiro son las Granitestone Diamond Pro Blue de acero inoxidable.

Estos productos se vendieron en un juego de dos piezas, incluyendo una sartén de 10 pulgadas y otra de 11,5 pulgadas. Asimismo, tienen el código UPC “0-80313-08131-6” y estuvieron disponibles en las tiendas Costco de todo el país, además de los sitios webs de Costco, Walmart y Amazon desde agosto de 2021 hasta febrero de 2026.

¿Los clientes pueden devolver los productos y recibirán indemnización?

Las autoridades mencionaron que los propietarios de las sartenes afectados pueden comunicarse con E Mishan al número gratuito 888-230-6698 o visitar la página de información sobre el retiro del producto en su sitio web.

La página principal de la empresa, granitestone.com, también te brinda un enlace a la sección “Información sobre el retiro del producto” sobre lo sucedido.