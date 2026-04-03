¡Mucha incertidumbre! Este jueves 2 de abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó de su cargo a Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, esto como respuesta a un nuevo movimiento dentro de la reestructuración de altos mandos en el Pentágono. La medida forma parte de una serie de cambios en la cúpula militar del país.

Por esta razón, el jefe del Estado del Ejército de EE. UU. fue destituido en medio de la guerra contra Irán

'France 24' y otros portales internacionales informaron recientemente sobre la salida sorpresiva del general Randy George, quien dejará su puesto como el 41.º jefe de Estado Mayor del Ejército de manera inmediata. Sean Parnell, portavoz del Pentágono, fue el encargado de compartir la decisión.

Según los informes, George asumió el cargo en agosto de 2023, en el marco de la Administración de Joe Biden, y su mandato estaba previsto para cuatro años. Ahora, su despido se suma a una serie de destituciones de altos mandos militares y almirantes hechos por Hegseth desde su llegada al cargo en el 2025, tras la toma de posesión de Trump.

Al igual que en otros casos, el Pentágono no ha brindado más detalles sobre la salida de George, que ocurre casi cinco semanas después del inicio de los ataques del país americano e Israel contra Irán, sin que el presidente republicano haya establecido un plazo claro para el fin del conflicto.

¿Quién asumirá el cargo de Randy George y será el nuevo jefe del Estado del Ejército de EE. UU.?

Según el funcionario del Pentágono, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, LaNeve asumirá el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército en funciones, lo que expone un ascenso considerable para un oficial que, hace dos años, era un general de dos estrellas.

La inesperada nominación de Christopher LaNeve ha sorprendido a los altos mandos. Antes, el ahora general cumplía el rol de asistente militar principal de Hegseth.