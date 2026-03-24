La crisis del petróleo se agrava por la Guerra entre Irán y EE.UU.; aerolíneas cancelan vuelos y suben precios

El conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos está golpeando directamente a la aviación global. El precio del petróleo se ha disparado en cuestión de días y, con él, el costo del combustible de avión, una pieza crítica para el funcionamiento de las aerolíneas. Las consecuencias son menos vuelos, tarifas más altas y una industria que vuelve a evidenciar su fuerte dependencia energética. Lo que parecía un conflicto geopolítico distante ahora empieza a afectar decisiones cotidianas, como comprar un pasaje.

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La crisis del petróleo se intensifica por el conflicto entre Irán y EE.UU.

El conflicto en Medio Oriente ha tensionado el suministro energético global, especialmente en una zona clave para la producción y distribución de crudo. Según reportes de El País, el precio del petróleo ha superado los 110 dólares por barril tras ataques a infraestructuras estratégicas, lo que eleva el riesgo de una crisis prolongada.

El problema no es solo el precio actual, sino la incertidumbre. Cuando rutas energéticas críticas entran en riesgo, los mercados reaccionan con volatilidad. En este caso, el temor a interrupciones en el suministro ha sido suficiente para empujar los precios al alza en tiempo récord.

El petróleo se dispara y golpea al transporte aéreo

El sector aéreo es uno de los más sensibles a estas variaciones. El combustible representa una de sus mayores partidas de gasto, y cualquier cambio brusco tiene un efecto directo en la operación.

De acuerdo con Wired en Español, el precio del combustible de aviación se ha disparado en paralelo al crudo, obligando a las aerolíneas a replantear rutas y frecuencias. Esto no es un detalle menor: el queroseno no tiene sustitutos inmediatos a gran escala, lo que deja a la industria expuesta a este tipo de crisis.

Desde una perspectiva tecnológica, el problema es estructural. Aunque existen avances en combustibles sostenibles, todavía no están lo suficientemente extendidos como para amortiguar un shock de esta magnitud.

Aerolíneas cancelan vuelos y ajustan precios

Las consecuencias ya son visibles. Varias aerolíneas han comenzado a recortar vuelos para contener costos operativos, mientras trasladan parte del impacto al consumidor. Según Euronews, algunas compañías incluso enfrentan duplicaciones en el precio del combustible en cuestión de días.

Esto se traduce en menos disponibilidad de rutas y boletos más caros. En casos concretos, como el de aerolíneas europeas, se han anunciado cientos de cancelaciones en las próximas semanas.

El escenario refleja un patrón conocido: cuando el combustible sube, volar se vuelve más caro y menos accesible. Pero esta vez el factor diferencial es la velocidad del cambio, que está obligando a la industria a reaccionar casi en tiempo real. Y mientras el conflicto continúe, la presión sobre el sistema aéreo no parece que vaya a disminuir pronto.