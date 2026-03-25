Alerta ecológica: tiburones dan positivo a cocaína y científicos alertan contaminación marina

Un grupo de científicos en Brasil encontró algo que más parece sacado del guion de una película, tiburones "drogados" con cocaína. El hallazgo, detectado en ejemplares capturados cerca de Río de Janeiro, no solo sorprende por lo inusual. También revela un problema más profundo, sustancias químicas asociadas a la actividad humana están llegando al océano y entrando en la cadena alimentaria. Detrás del dato llamativo hay una señal clara sobre el estado de los ecosistemas marinos.

¿Qué descubrió el estudio sobre los tiburones con cocaína?

El hallazgo no es un caso aislado. En Brasil, un estudio analizó 13 tiburones de la especie Rhizoprionodon lalandii capturados frente a Río de Janeiro y encontró cocaína en todos los ejemplares. Además, en 12 de ellos se detectó benzoilecgonina, un metabolito que confirma la exposición a la droga. Las muestras, tomadas de tejidos como músculo e hígado, sugieren que la contaminación no es superficial, sino que ya forma parte del organismo de estos animales.

Pero lo más relevante es que este fenómeno no se limita a zonas urbanas. Investigaciones más recientes, recogidas por BioBioChile, ampliaron el alcance del problema: científicos detectaron cocaína, cafeína y analgésicos como diclofenaco y paracetamol en tiburones de una isla remota en Bahamas.

En ese caso, 28 de 85 tiburones analizados presentaron rastros de estos compuestos, lo que apunta a una exposición más extendida de lo que se creía. La combinación de sustancias también marca una diferencia: ya no se trata solo de drogas ilícitas, sino de un cóctel de contaminantes vinculados al consumo humano.

¿Cómo llegó la cocaína al océano, según los científicos?

La explicación más probable no tiene que ver con descargas directas de droga, sino con las aguas residuales. Los científicos apuntan a que restos de cocaína consumida por humanos terminan en sistemas de alcantarillado que no siempre eliminan estos compuestos antes de llegar al mar.

También se consideran otras fuentes, como vertidos ilegales o descargas asociadas al narcotráfico, aunque no hay evidencia directa de que este sea el caso específico.

De acuerdo con análisis recogidos por National Geographic en Español, la presencia de contaminantes emergentes —como fármacos y drogas— en el agua ya es un fenómeno documentado. Lo que cambia aquí es el nivel: ahora se detectan en depredadores marinos, lo que sugiere una posible circulación dentro de la cadena trófica.

¿Por qué preocupa encontrar cocaína en tiburones?

El principal problema no es solo la presencia de la sustancia, sino lo que implica a nivel ecológico. Los tiburones son especies clave en el equilibrio marino, y cualquier alteración en su salud puede tener efectos en cascada.

Aunque aún no hay evidencia concluyente sobre los efectos directos de la cocaína en estos animales, los científicos plantean riesgos potenciales. Entre ellos, alteraciones en el comportamiento, estrés fisiológico o impactos en el sistema endocrino.

Además, el hallazgo sugiere un proceso de bioacumulación. Es decir, sustancias químicas que pasan de organismos pequeños a depredadores más grandes. Esto no solo afecta a los tiburones, sino que podría extenderse a otras especies.

Como advierten expertos citados por medios como Science, el caso no es una curiosidad aislada. Es una señal de cómo los residuos invisibles de la actividad humana están penetrando ecosistemas que, hasta hace poco, parecían lejanos a este tipo de contaminación.