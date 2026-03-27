Hito histórico: Científicos lograron que pollos desarrollen características de dinosaurios

Parece el argumento de una obra de Stephen King, pero no lo es, pollos con características de dinosaurios. Un estudio difundido en PLOS Biology y asociado a investigadores de la Universidad de Ginebra volvió a poner a los pollos en el centro de una vieja pregunta científica ¿Cuánto de sus ancestros dinosaurianos sigue presente en su biología?

¿Qué descubrieron los científicos en el estudio?

Los investigadores observaron que, al intervenir procesos específicos del desarrollo embrionario, era posible inducir en embriones de pollo ciertos rasgos anatómicos más cercanos a los de sus ancestros. El foco del estudio estuvo en estructuras craneofaciales, un punto clave para analizar cómo las aves modernas se diferenciaron de los dinosaurios terópodos a lo largo de millones de años.

Más que un experimento espectacular, el valor del hallazgo está en que permite mirar la evolución “desde adentro”: no solo a través de fósiles, sino también mediante los mecanismos biológicos que moldean un organismo antes de nacer.

¿Cómo lograron que los pollos desarrollaran rasgos de dinosaurio?

La clave no estuvo en insertar ADN de dinosaurio ni en una manipulación genética hollywoodense. Lo que hicieron los científicos fue alterar rutas del desarrollo embrionario que influyen en la formación de ciertas partes del cráneo y la cara.

Ese enfoque es central en la llamada biología evolutiva del desarrollo, un campo que estudia cómo pequeños cambios en etapas tempranas pueden generar grandes diferencias anatómicas. Medios especializados como Investigación y Ciencia y Agencia SINC suelen explicar este tipo de hallazgos como una forma de rastrear rasgos ancestrales que aún permanecen “ocultos” en especies modernas.

¿Significa esto que los científicos crearon un dinosaurio?

No. Y ese es el punto más importante para no caer en titulares engañosos. El estudio no creó un dinosaurio ni revivió una especie extinta. Lo que mostró es que los pollos todavía conservan programas biológicos heredados de su historia evolutiva.

En otras palabras, el experimento no reconstruye un animal prehistórico completo, sino que revela que algunas características antiguas siguen presentes en el desarrollo de las aves actuales.

¿Por qué los pollos están relacionados con los dinosaurios?

Porque las aves modernas son descendientes directas de dinosaurios terópodos, el mismo grupo al que pertenecía el Tyrannosaurus rex. Hoy, esa relación ya no es una teoría extravagante, sino una conclusión respaldada por fósiles, anatomía comparada y genética.

Por eso el pollo es tan útil para la ciencia: funciona como una ventana viva hacia el pasado evolutivo. Y ahí está lo más fascinante del estudio: no acerca a la humanidad a un “parque jurásico”, pero sí a entender mejor cómo la evolución dejó su huella en los animales que hoy vemos como algo completamente cotidiano.