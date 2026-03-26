Máxima tensión: EE.UU. prepara una invasión inminente a una isla de Irán que podría desatar una crisis petrolera global

Oriente Medio es la región líder en la exportación de petróleo, albergando más del 50% de las reservas mundiales. Ahora, vuelve a colocarse en el centro de la atención global debido a la posible invasión del gobierno de Donald Trump a la isla de Kharg, una pequeña porción de territorio que representa el corazón petrolero iraní .

PUEDES VER: Alerta ecológica: tiburones dan positivo a cocaína y científicos alertan contaminación marina

¿Qué es la isla de Kharg y por qué es clave para Irán?

La isla de Kharg está ubicada en el Golfo Pérsico, frente a la costa iraní, y desde hace décadas se ha convertido en una infraestructura vital para la industria petrolera del país. Medios como Reuters y RTVE coinciden en que por este enclave sale alrededor del 90% de las exportaciones de crudo iraní, una cifra que explica por qué su nombre aparece una y otra vez en el contexto de la crisis actual.

Más allá de su tamaño, Kharg concentra terminales, almacenamiento y capacidad de carga para buques petroleros. Por eso, en la práctica, representa una pieza crítica para sostener los ingresos energéticos de Irán.

¿Por qué EE.UU. tendría interés en intervenir la isla de Kharg?

Desde una lógica militar y económica, Kharg reúne dos factores clave: es vulnerable y, al mismo tiempo, altamente estratégica. Un eventual control, bloqueo o ataque sobre la isla no solo afectaría la capacidad exportadora iraní, sino que también enviaría una señal directa sobre el costo que tendría para Teherán escalar el conflicto en la región.

Reportes recientes indican que la isla ha sido vista como un punto sensible dentro del mapa de presión sobre Irán, precisamente porque impacta una de sus fuentes más importantes de ingresos.

¿Qué pasaría si Kharg es atacada o invadida?

El golpe no sería solo militar. Un ataque a Kharg tendría un efecto económico inmediato sobre Irán y podría disparar la incertidumbre en el mercado energético internacional. Si la isla deja de operar con normalidad, el flujo de crudo iraní se vería comprometido y eso podría traducirse en presión sobre los precios del petróleo.

Además, tocar una infraestructura de ese nivel podría desencadenar una respuesta regional más amplia. En un escenario ya tensionado, cualquier escalada sobre Kharg aumentaría el riesgo de una crisis con impacto global.

¿Qué relación tiene Kharg con el estrecho de Ormuz?

La conexión es directa. Aunque Kharg no está dentro del estrecho de Ormuz, sí forma parte del ecosistema energético que depende de esa ruta marítima. Ormuz es uno de los pasos más sensibles del comercio mundial de petróleo, y cualquier amenaza en esa zona repercute de inmediato en los mercados y en la seguridad regional.

Medios como El País y DW han advertido que la tensión en torno a Ormuz vuelve aún más delicada cualquier operación o amenaza sobre enclaves petroleros como Kharg, porque ambos forman parte del mismo tablero energético y estratégico.

En ese contexto, la isla de Kharg deja de ser un punto remoto del mapa y se convierte en una pieza capaz de alterar mucho más que el equilibrio entre Washington y Teherán.