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Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, jueves 28 mayo: revisa qué te depara el destino en el amor y más
Descubre las predicciones del horóscopo de Josie Diez Canseco para hoy, jueves 28 de mayo. ¿Qué depara el día en temas de amor y otros aspectos de tu vida?
Este jueves 28 de mayo, explora lo que el destino tiene reservado para ti a través del horóscopo gratuito de Josie Diez Canseco. Descubre las predicciones relacionadas con el amor, la salud, las finanzas y el ámbito laboral y prepárate para aprovechar las oportunidades que podrían surgir en tu vida. Conoce las energías que influirán en tu jornada y cómo pueden impactar en tu día a día.
PUEDES VER: Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, miércoles 27 de mayo: revisa qué te depara el destino
Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, jueves 28 de mayo de 2026
ARIES: 20 MAR-19 ABR. Tu humor será cambiante este jueves, tu pareja tendrá paciencia y actuará con mucha prudencia para evitar más problemas. Cuando estés más tranquilo, manifestará su molestia. Tendrás que planificar nuevamente tu presupuesto ante un gasto imprevisto que surgirá.
- Número de suerte, 19.
TAURO: 20 ABR-20 MAY. El amor está bien aspectado este jueves, tendrás un reencuentro que revivirá con más intensidad sentimientos del pasado. Tu capacidad de trabajo te permitirá afrontar nuevas responsabilidades y superar las tensiones y exigencias que se presentarán.
- Número de suerte, 13.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN. Sin darte cuenta, te has metido en una situación que te provoca mucha tensión. Este jueves sentirás necesidad de definirte, guíate por tu intuición, te ayudará a encontrar el camino de la estabilidad emocional. La relación con tus compañeros mejorará mucho y desaparecerán las presiones que retrasaban tu trabajo.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL. Tu imaginación romperá con la rutina, la sensualidad y el erotismo harán de tu día amoroso algo especial e inolvidable. La primera impresión es la que vale, no lo olvides y trata de estar atento en la entrevista de este jueves, estás preparado y, si no descuidas ningún detalle, el puesto será tuyo.
- Número de suerte, 11.
LEO: 22 JUL-22 AGO. Conversarás con la persona que te ha impresionado, su sencillez y simpatía te conquistarán aún más, lo de este jueves será un primer acercamiento que te llevará hacia su vida y su corazón. Superadas las complicaciones laborales, encontrarás el camino del progreso, aportarás ideas innovadoras que tendrán gran aceptación.
- Número de suerte, 3.
VIRGO: 23 AGO-22 SET. Conocerás a una persona especial que significará mucho en tu vida, hará aflorar lo mejor de ti y vivirás esa relación con ilusión e intensidad. Un asunto pendiente que había quedado de lado se concretará favorablemente y te abrirá nuevas posibilidades.
- Número de suerte, 10.
LIBRA: 23 SET.-22 OCT. Un malentendido con tu pareja te entristecerá, que el orgullo no se interponga, aclara las cosas a tiempo y evitarás una separación. No te desanimarás ante la mala racha económica por la que pasas, buscarás nuevas alternativas con las que obtendrás ingresos extras.
Número de suerte, 7.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV. Te encontrarás con alguien que en un primer momento no te simpatizó, pero este jueves conocerás facetas de su personalidad que te encantarán, un amor diferente y estimulante nacerá entre ustedes. Tu intuición e imaginación te ayudarán a encontrar nuevas fuentes de ingreso que no interferirán con tu trabajo.
- Número de suerte, 1.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC. Sentirás una vaga tristeza y no encontrarás el motivo, tu pareja se incomodará, pero tendrá paciencia, poco a poco recuperarás tu buen ánimo. No te dejes presionar para asumir más responsabilidades de las que ya tienes, expón tus razones y lograrás que entiendan y respeten tu posición.
- Número de suerte, 16.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE. Este jueves le dirás adiós al sufrimiento, esa persona que pensabas que se había ido para siempre volverá con sus sentimientos claros y propuestas de estabilidad. Estarás ocupado con trámites atrasados, harás gestiones muy engorrosas que te agotarán, pero terminarás con todo lo que tenías pendiente.
- Número de suerte, 14.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB. Estás pasando por una crisis sentimental, este jueves te mostrarás conciliador y abierto al diálogo y las tensiones empezarán a desaparecer. Competirás por la dirección de un importante proyecto, saldrá a flote tu espíritu luchador que hará aflorar tu gran talento y no tendrás rivales.
- Número de suerte, 22.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR. Encerrarte en tus ideas y negarte a escuchar están alejando el amor de tu vida, este jueves te darán consejos que te harán recapacitar y salvarán tu felicidad. Podrás solucionar inconvenientes relacionados con dinero, una vez superados, empezarás a trabajar en algo más ambicioso.
- Número de suerte, 18.
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