Este jueves 28 de mayo, explora lo que el destino tiene reservado para ti a través del horóscopo gratuito de Josie Diez Canseco. Descubre las predicciones relacionadas con el amor, la salud, las finanzas y el ámbito laboral y prepárate para aprovechar las oportunidades que podrían surgir en tu vida. Conoce las energías que influirán en tu jornada y cómo pueden impactar en tu día a día.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, jueves 28 de mayo de 2026

ARIES: 20 MAR-19 ABR. Tu humor será cambiante este jueves, tu pareja tendrá paciencia y actuará con mucha prudencia para evitar más problemas. Cuando estés más tranquilo, manifestará su molestia. Tendrás que planificar nuevamente tu presupuesto ante un gasto imprevisto que surgirá.

Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR-20 MAY. El amor está bien aspectado este jueves, tendrás un reencuentro que revivirá con más intensidad sentimientos del pasado. Tu capacidad de trabajo te permitirá afrontar nuevas responsabilidades y superar las tensiones y exigencias que se presentarán.

Número de suerte, 13.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN. Sin darte cuenta, te has metido en una situación que te provoca mucha tensión. Este jueves sentirás necesidad de definirte, guíate por tu intuición, te ayudará a encontrar el camino de la estabilidad emocional. La relación con tus compañeros mejorará mucho y desaparecerán las presiones que retrasaban tu trabajo.

Número de suerte, 6.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL. Tu imaginación romperá con la rutina, la sensualidad y el erotismo harán de tu día amoroso algo especial e inolvidable. La primera impresión es la que vale, no lo olvides y trata de estar atento en la entrevista de este jueves, estás preparado y, si no descuidas ningún detalle, el puesto será tuyo.

Número de suerte, 11.

LEO: 22 JUL-22 AGO. Conversarás con la persona que te ha impresionado, su sencillez y simpatía te conquistarán aún más, lo de este jueves será un primer acercamiento que te llevará hacia su vida y su corazón. Superadas las complicaciones laborales, encontrarás el camino del progreso, aportarás ideas innovadoras que tendrán gran aceptación.

Número de suerte, 3.

VIRGO: 23 AGO-22 SET. Conocerás a una persona especial que significará mucho en tu vida, hará aflorar lo mejor de ti y vivirás esa relación con ilusión e intensidad. Un asunto pendiente que había quedado de lado se concretará favorablemente y te abrirá nuevas posibilidades.

Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET.-22 OCT. Un malentendido con tu pareja te entristecerá, que el orgullo no se interponga, aclara las cosas a tiempo y evitarás una separación. No te desanimarás ante la mala racha económica por la que pasas, buscarás nuevas alternativas con las que obtendrás ingresos extras.

Número de suerte, 7.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV. Te encontrarás con alguien que en un primer momento no te simpatizó, pero este jueves conocerás facetas de su personalidad que te encantarán, un amor diferente y estimulante nacerá entre ustedes. Tu intuición e imaginación te ayudarán a encontrar nuevas fuentes de ingreso que no interferirán con tu trabajo.

Número de suerte, 1.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC. Sentirás una vaga tristeza y no encontrarás el motivo, tu pareja se incomodará, pero tendrá paciencia, poco a poco recuperarás tu buen ánimo. No te dejes presionar para asumir más responsabilidades de las que ya tienes, expón tus razones y lograrás que entiendan y respeten tu posición.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE. Este jueves le dirás adiós al sufrimiento, esa persona que pensabas que se había ido para siempre volverá con sus sentimientos claros y propuestas de estabilidad. Estarás ocupado con trámites atrasados, harás gestiones muy engorrosas que te agotarán, pero terminarás con todo lo que tenías pendiente.

Número de suerte, 14.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB. Estás pasando por una crisis sentimental, este jueves te mostrarás conciliador y abierto al diálogo y las tensiones empezarán a desaparecer. Competirás por la dirección de un importante proyecto, saldrá a flote tu espíritu luchador que hará aflorar tu gran talento y no tendrás rivales.

Número de suerte, 22.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR. Encerrarte en tus ideas y negarte a escuchar están alejando el amor de tu vida, este jueves te darán consejos que te harán recapacitar y salvarán tu felicidad. Podrás solucionar inconvenientes relacionados con dinero, una vez superados, empezarás a trabajar en algo más ambicioso.