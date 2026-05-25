HOY, lunes 25 de mayo, las predicciones de Josie Diez Canseco te revelarán lo que los astros tienen reservado para ti. Conoce AQUÍ cómo se verán reflejadas las influencias celestiales en aspectos clave como el amor, la salud, el dinero y el trabajo, según tu signo zodiacal. Aprovecha las energías positivas del día y mantente atento a las señales que el destino puede ofrecerte. ¿Qué está por venir?

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones para HOY, según tu signo del zodiaco

Aries: 20 mar.-19 abr. Dejarás de discutir y escucharás a tu pareja; entenderás sus explicaciones y te darás cuenta de que estabas viendo problemas donde no los hay. Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas, que serán tomadas en cuenta para proyectos futuros.

Número de suerte, 20.

Tauro: 20 abr.-20 may. Te arrepentirás de tu reacción impulsiva y te disculparás con tu pareja. Este lunes volverás a disfrutar de su cariño. Los problemas en tu trabajo que preocupaban a todos empezarán a solucionarse; habrá un ambiente más tranquilo.

Número de suerte, 5.

Géminis: 21 may.-21 jun. El interés que demostrará alguien que conocerás por tu pareja te molestará. Este lunes te darás cuenta de que, si sigues descuidando tu relación, podrías lamentarlo. Pon más atención a tu trabajo o podrías perder documentos de valor y tener problemas.

Número de suerte, 10.

Cáncer: 22 jun.-21 jul. Día de unión y buen entendimiento con tu pareja, que te hará sentir muy enamorado y seguro de que el amor que tanto buscabas ya llegó a tu vida. Percibirás un ambiente negativo en tu trabajo y preferirás laborar solo y en silencio para evitar problemas que te perjudiquen.

Número de suerte, 6.

Leo: 22 jul.-22 ago. La relación que has empezado sin pensar en algo serio ha logrado atrapar tu corazón; este lunes te demostrarán que eres correspondido. Tu experiencia y capacidad te permitirán revertir una situación laboral adversa.

Número de suerte, 14.

Virgo: 23 ago.-22 set. Día de emociones intensas. El ambiente íntimo será propicio para hablar de tus sueños de estabilidad. Este lunes escucharás de tu pareja lo que por tanto tiempo has soñado. Inversiones pasadas te darán ganancias que te permitirán hacer una adquisición importante.

Número de suerte, 8.

Libra: 23 set.-22 oct. Conocerás a alguien que te impresionará y será amor a primera vista. A partir de este lunes serán inseparables y su influencia será muy importante en tu vida. Día de oportunidades que cambiarán tu panorama laboral; empezarás a andar por el camino del éxito.

Número de suerte, 19.

Escorpio: 23 oct.-22 nov. No te quieres comprometer, pero el amor se acerca a tu vida. Este lunes pasarás momentos inolvidables con alguien que hasta ahora te había ocultado sus verdaderos sentimientos; sus demostraciones de afecto lograrán emocionarte. Conseguirás un buen contacto y agilizarás los trámites de los documentos que necesitas.

Número de suerte, 12.

Sagitario: 23 nov.-22 dic. Te darán explicaciones que te demostrarán que te has equivocado por juzgar apresuradamente. No bastarán tus disculpas; tendrás que esperar un tiempo más para volver a ser parte de la vida de esa persona. Buscarás actividades que te permitan tener ingresos extra y encontrarás algo que llenará tus expectativas.

Número de suerte, 10.

Capricornio: 23 dic.-21 ene. Te sientes incomprendido y no te das cuenta de que exiges más de lo que das. Este lunes hablarás de tus penas con alguien mayor y te dirá algunas verdades que te harán recapacitar. Tus esfuerzos no han sido en vano; el puesto que tanto deseabas será tuyo.

Número de suerte, 14.

Acuario: 22 ene.-17 feb. Esa persona se cansará de tus lamentos por una desilusión y no te ocultará su malestar. Este lunes te darás cuenta de que, por aferrarte al pasado, puedes perder tu felicidad actual. Rechazarás una propuesta porque implicaría viajes constantes; será una buena decisión, pues la compensación económica no justificaría tanta tensión.

Número de suerte, 7.

Piscis: 18 feb.-19 mar. Aparecerá en tu vida una gran tentación, pero no te dejarás llevar por tus deseos y te alejarás de quien sabes que no te puede dar la estabilidad que disfrutas ahora. Aclararás el malentendido que te estaba distanciando de alguien de tu entorno laboral a quien aprecias mucho.