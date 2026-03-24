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Aliado clave de Estados Unidos le da la espalda a Trump y frena envío de armas por guerra con Irán
Esta decisión ocurre en pleno conflicto armado internacional entreEE.UU. e Irán, lo que puede impactar su industria y relaciones con aliados.
La decisión no pasó desapercibida en los círculos políticos ni en la industria armamentística. Suiza, uno de los socios más estables de Occidente, ha frenado el envío de armas a Estados Unidos en medio de la escalada con Irán. Más allá del gesto diplomático, el movimiento expone cómo incluso aliados tradicionales están ajustando su postura frente a conflictos cada vez más complejos. Y abre una pregunta clave: ¿hasta dónde llega el respaldo internacional a Washington?
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Suiza frena exportación de armas a Estados Unidos
El gobierno suizo suspendió la exportación de material bélico hacia Estados Unidos tras confirmarse su participación en el conflicto con Irán. La medida implica que no se están aprobando nuevas licencias desde finales de febrero de 2026, según reportes de Bloomberg Línea.
Aunque el volumen de exportaciones no representa un golpe crítico para la economía suiza, sí tiene un peso simbólico importante. Estados Unidos es uno de los principales compradores de tecnología y componentes militares suizos, por lo que el freno impacta directamente en la cadena de suministro del sector defensa.
La neutralidad suiza, clave en la decisión
La razón detrás de esta decisión no es improvisada. Suiza aplica una estricta legislación sobre exportación de armas que prohíbe vender a países involucrados en conflictos armados activos. Este principio está ligado a su histórica política de neutralidad.
Como explica Cadena SER, la ley de material bélico obliga a bloquear operaciones cuando existe riesgo de que el armamento sea utilizado en guerra. No se trata de una postura política puntual contra Estados Unidos, sino del cumplimiento de una norma estructural.
Sin embargo, en la práctica, esta neutralidad termina generando fricciones. Especialmente en un contexto donde las alianzas estratégicas suelen priorizar intereses geopolíticos sobre principios legales.
La guerra con Irán tensiona a los aliados de Estados Unidos
El conflicto con Irán está poniendo a prueba la cohesión entre aliados occidentales. La participación de Estados Unidos ha activado restricciones en países como Suiza, pero también ha generado incomodidad en otros socios que evalúan los costos políticos y económicos de alinearse sin matices.
Según Euronews, empresas suizas del sector defensa ya anticipan posibles pérdidas o incluso la necesidad de reubicar operaciones si las restricciones se mantienen. Esto evidencia que las decisiones políticas tienen un impacto directo en industrias altamente tecnológicas y globalizadas.
En este escenario, la medida suiza funciona como una señal más amplia: incluso los aliados más previsibles pueden marcar límites cuando entran en juego principios legales, reputación internacional y estabilidad económica.
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