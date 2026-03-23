De Apolo a Artemisa: empieza la cuenta regresiva de la NASA para el regreso de la humanidad a la Luna

Más de medio siglo después de que Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins pisarán la Luna, una nueva misión de la Nasa busca repetir la hazaña del Apolo 11. El programa Artemis ya no es solo un plan a futuro, tiene hardware listo, tripulación definida y una ventana de lanzamiento en el horizonte. El objetivo es claro, regresar al entorno lunar como paso previo a algo más ambicioso. Y todo comienza con Artemis II, la misión que marcará el retorno de astronautas al espacio profundo.

Qué es el programa Artemis de la NASA

El programa Artemis es la nueva apuesta de la NASA para retomar la exploración lunar con un enfoque distinto al de las misiones Apolo. No se trata solo de llegar, sino de establecer una presencia sostenible en la Luna.

Según información oficial de la NASA, Artemis está diseñado como una serie de misiones progresivas que permitirán probar tecnología, sistemas de soporte vital y capacidades de vuelo en el espacio profundo. La meta no termina en la Luna: el programa busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

A diferencia de Apolo, Artemis incorpora nuevas tecnologías, colaboración internacional y una visión a largo plazo.

Cuándo será el lanzamiento de Artemis II

Artemis II será la primera misión tripulada del programa y una de las más esperadas en la industria aeroespacial. Su objetivo no es alunizar, sino orbitar la Luna con una tripulación de cuatro astronautas y validar los sistemas en condiciones reales.

De acuerdo con El País, el lanzamiento podría realizarse a partir de abril de 2026, aunque dependerá de ajustes técnicos y pruebas finales. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y servirá como paso clave antes de Artemis III, que sí contempla el regreso a la superficie lunar.

De Apolo a Artemis: qué ha cambiado en la exploración lunar

El salto entre Apolo y Artemis no es solo temporal, también es tecnológico. Mientras que las misiones Apolo tenían un enfoque puntual, Artemis plantea una estrategia sostenida.

Hoy, la NASA cuenta con sistemas más avanzados de navegación, nuevas cápsulas como Orion y el cohete SLS, considerado el más potente desarrollado hasta ahora. Además, la exploración actual integra automatización, simulaciones más precisas y una mayor colaboración internacional.

Por qué la NASA quiere volver a la Luna ahora

El interés por regresar a la Luna responde a razones científicas, estratégicas y tecnológicas. La superficie lunar ofrece oportunidades para investigar recursos, probar tecnologías y entender mejor el espacio profundo. Además, la Luna funciona como un laboratorio natural para preparar misiones a Marte. Según destaca National Geographic, estas misiones permiten reducir riesgos antes de viajes más largos y complejos.