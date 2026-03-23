Es oficial: Gobierno multa con hasta 50.000 euros por dejar perros y gatos en azoteas, patios o vehículos

La presencia de mascotas en terrazas, patios o incluso dentro de vehículos puede costar ahora miles de euros. España refuerza la protección de perros y gatos con sanciones de hasta 50.000 euros para quienes los mantengan en condiciones inseguras o inadecuadas. Esta medida, parte de la Ley de Bienestar Animal, busca garantizar que los animales tengan un entorno seguro y digno, y responde a un cambio creciente en la percepción social sobre el cuidado de mascotas.

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De qué trata la Ley de Bienestar Animal en España

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales establece reglas claras sobre la tenencia responsable de mascotas. Entre sus puntos más destacados está la prohibición de mantener perros y gatos de forma habitual en azoteas, patios o vehículos, lugares que pueden poner en riesgo su salud y seguridad. Según El Español, las multas por incumplir estas normas pueden alcanzar hasta 50.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La ley también regula otros aspectos del cuidado animal, como alimentación, higiene y socialización, marcando un estándar obligatorio para todos los propietarios. Su enfoque es preventivo, buscando que las mascotas vivan en condiciones dignas y evitando situaciones de abandono o maltrato.

Por qué surgió esta iniciativa en España

El impulso para crear esta ley proviene de la creciente preocupación ciudadana y profesional sobre el bienestar de los animales. Casos de perros y gatos expuestos a altas temperaturas, falta de agua o espacios confinados alertaron a las autoridades y asociaciones de protección animal. Además, estudios recientes sobre bienestar animal destacan los riesgos físicos y psicológicos de mantener a las mascotas en espacios inapropiados durante periodos prolongados.

La iniciativa refleja también una tendencia internacional: España se suma a países que priorizan la protección de los animales domésticos con sanciones efectivas, buscando concienciar a los dueños y reducir el maltrato accidental o intencional.

Cómo se dividen las infracciones en España

La Ley de Bienestar Animal clasifica las infracciones en tres niveles. Las infracciones graves, como dejar perros o gatos en terrazas sin supervisión, pueden generar multas de 10.001 a 50.000 euros. Las infracciones muy graves, que incluyen negligencia extrema o abandono, pueden llegar hasta 200.000 euros, según reporta Huffington Post España. Por su parte, las infracciones leves contemplan faltas menores relacionadas con el cuidado diario de las mascotas.

Este sistema escalonado busca adaptarse a la gravedad del acto, ofreciendo un marco legal que combina prevención y sanción, incentivando a los dueños a cumplir con las normas sin necesidad de llegar a casos extremos.