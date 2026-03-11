¡Oficial! Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026 por conflicto bélico con Estados Unidos

Noticia de último minuto. El Mundial 2026 sufre un duro revés a solo unos meses de su inicio, luego de que se confirmara que la selección de Irán no participará en el torneo más importante del fútbol por la guerra que sostiene con Estados Unidos e Israel. Esta medida se da ya que consideran que no existen las condiciones para su estadía en Norteamérica.

Irán anuncia que no jugará el Mundial 2026

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, confirmó que la selección del país de medio oriente no acudirá a la Copa del Mundo en Norteamérica, por motivos de la guerra que viene enfrentando con Estados Unidos e Israel. De esta manera, no jugarán la fase de grupos del torneo.

‘Después de que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder. De ninguna manera tenemos condiciones para estar presentes en el Mundial’, expresó la autoridad iraní.

Esta noticia se da pese a que recientemente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revelara que sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar la participación de lrán en el torneo máximo del fútbol de selecciones.

“Hablé con Trump sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", había expresado el directivo.

Sin embargo, este diálogo no tuvo los frutos esperados y horas después Ahmad Doyanmali dio la noticia de que Irán no jugará el Mundial de la FIFA 2026. Cabe señalar que aún falta la oficialización de su retirada del campeonato.

¿Qué sanciones puede recibir Irán por no jugar el Mundial 2026?

De oficializarse su retirada del Mundial 2026, la FIFA puede imponer severas sanciones en contra de la selección de Irán. Estas medidas van desde multas económicas que van desde los 300 mil hasta los 600 mil dólares. Además, deberán reembolsar todos los bonos otorgados.

Sin embargo, el castigo más severo sería netamente disciplinario que incluye una posible exclusión de las competiciones organizadas por la FIFA.