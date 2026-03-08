¿Perú consiguió cupo? Copa del Mundo dejó mensaje sobre la selección peruana: "Por..."

Dentro de poco comenzará el Mundial de la FIFA 2026 y surgió el rumor que, quizá, la selección peruana podría verse beneficiada gracias al retiro de Irán por el conflicto bélico que existe en medio oriente. Ante tal noticia, la Copa del Mundo sorprendió a todos los hinchas de la Blanquirroja con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Como sabemos, el combinado nacional terminó eliminado de la cita internacional más importante del balompié tras quedar en la penúltima casilla del proceso clasificatorio de la Conmebol, solo por encima de Chile. En ese sentido, todos los aficionados están molestos con la FPF y no creen en milagros para conseguir un boleto a último minuto.

Y tienen razón, la selección peruana seguirá fuera del Mundial 2026 y tendrá que esperar hasta el 2030 para volver al campeonato más importante de la FIFA. Eso sí, la Copa del Mundo tuvo un buen gesto con sus hinchas debido a que publicó un emotivo video en sus redes sociales en honor a Teófilo Cubillas, delantero histórico que hoy se encuentra celebrando su onomástico.

Mundial de la FIFA saludó a Teófilo Cubillas

Resulta que hoy el ex Alianza Lima cumple 77 años de vida y por ello los clubes en donde jugó e incluso la misma Blanquirroja decidieron enviarle un afectuoso saludo. “El Nene Cubillas por triplicado”, precisó la Copa del Mundo en su cuenta oficial de ‘X’, recordando el triplete del ídolo nacional ante Irán hace casi medio siglo.

En el Mundial de Argentina 1978, la selección peruana chocó con el país asiático, que precisamente hoy se encuentra en guerra, por la Fase de Grupos y obtuvo una contundente victoria por 4-1. La estrella fue Teófilo Cubillas con un hat-trick que hasta el día de hoy es recordado por miles de compatriotas.