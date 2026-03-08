Erick Osores dio su pronóstico del campeón del Torneo Apertura 2026 y advierte: "Me puedo equivocar"

El actual líder del Apertura es Alianza Lima, equipo que todavía no termina de gustar por su estilo de juego, pero de todas maneras consigue ganar los partidos. Otro de los candidatos es Universitario de Deportes, cuyo objetivo es volver a alzar el trofeo. Para Erick Osores, solamente uno tiene la posibilidad de salir campeón de la Liga 1.

La lucha por el campeonato nacional está muy reñida y varios equipos han demostrado tener una clara chance de llevarse el torneo. Sin embargo, es imposible negar que en esta conversación están Universitario y Alianza Lima, dos grandes del fútbol peruano. ¿Alguno de ellos será el campeón del Apertura? Lo cierto es que Osores ya tiene su predicción.

Erick Osores lanza pronóstico del campeón del Apertura 2026

A más de seis fechas jugadas en el Torneo Apertura 2026, Erick Osores no se guardó nada y, muy por el contrario, sorprendió a todos al confesar quién será el equipo que se consagrará como campeón esta temporada. El periodista también explicó que la posición de este equipo no significa que sean los mejores.

“Para mí Alianza va a salir campeón del Apertura, porque te gana jugando horrible, pero te gana”, expresó en su programa de streaming. El estilo de juego del equipo íntimo es duramente criticado porque todavía no se disfruta de un equipo consolidado en toda la cancha.

(Video: Erickygonzalo)

Erick Osores también admitió que su pronóstico podría no ser certero debido a la calidad de los otros equipos del Apertura. “Me puedo equivocar, tal vez lo haga, pero para mí sale campeón”, agregó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima y Universitario están entre los primeros puestos de la Liga 1 y de momento, se sabe que el clásico del fútbol peruano podría jugarse el sábado 4 o el domingo 5 de abril. La fecha correcta se conocerá tras el sorteo de la Copa Libertadores, donde los cremas jugarán la fase de grupos.