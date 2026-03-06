0

Oficial: Partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras se transmitirán GRATIS

La selección peruana enfrentará a Senegal y Honduras en duelos amistosos, y ahora se ha dado a conocer que los partidos se podrán ver totalmente GRATIS.

Luis Blancas
Partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras se transmitirán GRATIS por TV nacional
Partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras se transmitirán GRATIS por TV nacional | Composición: Líbero
La selección peruana disputará dos encuentros amistosos en la fecha FIFA de marzo contra Senegal y luego contra Honduras. A pocos días de estos importantes partidos, ATV anunció que transmitirá de forma gratuita ambos encuentros desde el Stade de France y el Estadio Municipal de Butarque en España.

Selección Peruana presentó lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima y Universitario

Partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras se transmitirán GRATIS por TV nacional

ATV anunció la promoción oficial en la que reveló que sus pantallas transmitirán de forma oficial y gratuita los duelos de Perú ante Senegal y Honduras en marzo de 2026.

El primer encuentro que se podrá ver gratis a nivel nacional será el duelo de la selección peruana ante su similar senegalés el sábado 28 de marzo de 2026 a las 11:00 a. m. desde el Stade de France.

Video: ATV

Luego, el equipo dirigido por Mano Menezes disputará su partido contra el cuadro hondureño desde el Estadio Municipal de Butarque, Madrid, España, el próximo 31 de marzo, desde la 1.00 p.m. (hora local).

De igual manera, ATV no será el único canal que transmitirá gratuitamente los partidos de la selección peruana, ya que América TV confirmó que también emitirá el enfrentamiento de la Blanquirroja contra la selección de Senegal.

Mano Menezes hará su debut como DT de la selección peruana

Mano Menezes fue presentado como técnico de la selección peruana a inicios de enero de 2026 y ahora, a dos meses desde que asumió tremenda responsabilidad, está cerca de afrontar sus dos primeros partidos en fecha FIFA.

El entrenador brasileño estará en el banquillo de la selección peruana y anunciará oficialmente su primera convocatoria para los partidos amistosos contra Senegal y Honduras programados para marzo.

