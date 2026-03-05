Revelan si Mano Menezes quiere convocar a Zambrano y Trauco a la selección peruana: "Hubo..."

Miguel Trauco y Carlos Zambrano están próximos a ser oficializados como nuevos futbolistas de Sport Boys para la temporada 2026 de la Liga 1. En medio de ello, Mario Flores, gerente deportivo del cuadro del Callao, reveló que Mano Menezes tendría en cuenta a los dos jugadores para ser convocados a la selección peruana.

Revelan si Mano Menezes convocará a Carlos Zambrano y Miguel Trauco a la selección peruana

Flores, directivo de Boys, fue entrevistado por TV Perú y le consultaron sobre las últimas novedades de los flamantes jugadores del cuadro rosado, Zambrano y Trauco.

En medio de las consultas, el gerente deportivo reveló un detalle importante que enlaza a la selección peruana con los controvertidos exjugadores de Alianza Lima.

Según detalló Mario Flores, gerente deportivo de Sport Boys, Mano Menezes tiene muy en cuenta a Carlos Zambrano y Miguel Trauco para ser considerados en una próxima convocatoria a la selección de Perú.

Video: TV Perú

"Sí, hubo un tema por parte de la FPF. Me parece que el profesor Mano Menezes tiene en cuenta a uno de ellos o a los dos, por lo tanto es importante que puedan tener continuidad y la pueden tener aquí", afirmó.

"Todo eso se ha hablado con Martín Noriega. Con Jean Ferrari hemos tocado algunos temas. Un tema principal es lo que ellos tienen pendiente, pero una vez resuelto eso podríamos ver lo del contrato y poder contar con ellos. Yo creo que el fin de semana podría haber novedades", continuó.

Asimismo, el gerente de Boys continuó explicando que el propio Jean Ferrari, quien es uno de los líderes de la Federación Peruana de Fútbol, quiere que los polémicos jugadores comiencen a jugar para que entren en el grupo de convocables por Menezes.

Los próximos amistosos de la selección peruana de Mano Menezes

Mano Menezes tendrá sus dos primeros duelos como técnico de la selección peruana ante Senegal y luego contra Honduras. El primer encuentro frente a los africanos se jugará el 28 de marzo de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Perú), mientras que el partido contra los norteamericanos está programado para el 31 de marzo a la 1:00 p. m.