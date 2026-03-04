No levantan cabeza: Perú cayó por 4-0 en amistoso ante El Salvador en condición de local

La selección peruana disputó un nuevo partido amistoso con el objetivo de prepararse de cara a sus próximos desafíos oficiales. Sin embargo, el equipo de todos no levanta cabeza debido a que perdió catastróficamente por 4-0 ante El Salvador en condición de local y sigue preocupando a sus más fieles hinchas, quienes esperaban una victoria ante el elenco de la Concacaf.

El compromiso se llevó a cabo en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, al sur de Lima, y Antonio Spinelli probó un llamativo once con el que esperaba conseguir la victoria que emocione a los aficionados. Lamentablemente para nuestro país, los goles de Danya Gutiérrez, Abigail López, Makenna Domínguez y Juana Plata sentenciaron el encuentro a favor de las salvadoreñas.

Perú cayó ante El Salvador.

Tal fue la victoria, que la misma selección de El Salvador se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales. "El compromiso se desarrolló como parte del proceso de trabajo del combinado nacional previo a la próxima ventana FIFA, permitiendo al cuerpo técnico continuar con la observación y evaluación del rendimiento del plantel en competencia internacional, además de observar a nuevos perfiles de la azul y blanco", indicó.

Vale precisar que dentro de poco la selección peruana femenina contará con un partido de revancha previo a la próxima fecha FIFA, ya que volverá a enfrentarse con las salvadoreñas el sábado 7 de marzo en el mismo recinto deportivo de Chincha y a las 15.30 horas de Perú. De momento no se ha mencionado algún canal de transmisión.

Así formó Perú ante El Salvador

El director técnico, Antonio Spinelli, lanzó el siguiente once ante El Salvador en Chincha: Alfaro, G. García, Mía León (C); Kellerman, Cox, Domínguez, Meier; Espejo, Solari, A. García; Lupita. Se espera que realice algunos cambios para el partido de revancha, con el objetivo de 'lavarse la cara'.