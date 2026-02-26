Perú vs Senegal: confirman que partido se transmitirá GRATIS por canal de TV

Todo va quedando listo para el partido internacional entre Perú vs Senegal por un amistoso de fecha FIFA en el mes de marzo. Ambas delegaciones mostrarán su mejor versión en suelo francés, por lo que ahora se revela que estos 90 minutos de transmitirán GRATIS para el gusto de la audiencia.

Canal confirmado para ver GRATIS Perú vs Senegal

En las últimas horas, se conoció que América TV (Canal 4) tendrá los derechos oficiales para transmitir totalmente gratis en señal abierta el duelo entre Perú vs Senegal por el amistoso internacional. Este encuentro a llevarse a cabo el 28 de marzo a las 11:00 horas no tendrá pierde en los aficionados, quienes verán cómo la Bicolor se mide ante el vigente campeón de África.

De esta manera, hinchas ya van marcando en el calendario este choque que paralizará a millones de televidentes. El mismo canal televisivo lo hizo oficial a través de sus redes sociales y hay altas expectativas para ver el nuevo ciclo de la Bicolor bajo la dirección de Mano Menezes.

(VIDEO: América TV)

Vale indicar, que uno de los canales que tiene posibilidades de transmitir este partido entre peruanos y senegaleses es Movistar Deportes, pero es por televisión de paga como es de conocimiento para millones de hinchas. A falta de oficialización, esta entidad también contará con los derechos para sintonizar los próximos 90 minutos.

Mano Menezes inicia la nueva era de la selección peruana

Desde esta semana, el estratega de la selección peruana, Mano Menezes, inició su labor como DT de la Bicolor y comenzará a presenciar varios compromisos de la Liga 1 para observar el nivel de cada uno de los jugadores profesionales. La idea es tener un plantel renovado que tenga argumentos para pelear la clasificación al Mundial 2030.