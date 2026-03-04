Santiago Ormeño es uno de los futbolistas peruanos que, durante su mejor momento en el fútbol, fue considerado por la selección peruana para asumir la delantera. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se sabía nada de su actualidad. No obstante, recientemente se descubrió al mexicano-peruano entrenando en un club campeón: nos referimos al Club Puebla de México.

Santiago Ormeño reaparece y se luce en los entrenamientos de club campeón

Según informó el periodista mexicano Antonio Zamora, Ormeño se encuentra entrenando en el club Alpha, con la asistencia del personal del Club Puebla, su antiguo equipo en la Liga MX.

Santiago Ormeño entrena bajo la asistencia personal del Club Puebla de la Liga MX.

Como se sabía, el futbolista peruano se quedó sin equipo luego de no lograr una buena temporada con su último club, llamado QD Hainiu de China. Por ello, para el 2026 comenzó sin noticias sobre un nuevo club.

Sin embargo, esto acabaría a 3 meses de iniciado la temporada, ya que todo indica que el Club Puebla de la Liga MX tiene en consideración a Santiago Ormeño para que nuevamente sea su delantero y pueda anotar los goles para pelear por el título nacional.

Santiago Ormeño fue figura destacada en Club Puebla.

¿Cómo le fue a Santiago Ormeño en Club Puebla?

Ormeño logró llegar a Puebla en 2019 e irse en 2025. Tras dos etapas en el club, logró demostrar ser la carta de gol del equipo, ya que en su paso por el equipo mexicano jugó 68 partidos, anotó 23 goles y dio 2 asistencias. Asimismo, su mejor etapa en el fútbol fue vistiendo los colores del cuadro de la Liga MX, por lo que fue llamado a la selección de Ricardo Gareca y ahora puede retornar si todo se concreta.

