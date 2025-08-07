¿Universitario? Santiago Ormeño cerca de fichar por club campeón de la Liga 1: "Tiene posibilidad"
Santiago Ormeño ha sido vinculado con Universitario y su fichaje a un equipo campeón de la Liga 1 podría concretarse en los próximos días y así reforzar en el Torneo Clausura.
Santiago Ormeño dejó de ser jugador de Qingdao Hainiu de la Superliga China, tras vivir un dramático momento en su vida futbolística. Fue reemplazado por otro jugador al estar lesionado y consideró que sufrió negligencia médica. A pesar de esto, podría tener una nueva oportunidad, esta vez en el fútbol peruano ¿Qué equipo de la Liga 1 estaría interesado en ficharlo?
PUEDES VER: ¿Universitario romperá el mercado con un delantero para la Libertadores? Lo último que se sabe
Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta, Ormeño, el delantero de la selección peruana, puede volver a jugar en el torneo local, tras el pedido de Juan Reynoso, actual técnico de Melgar de Arequipa.
"Creo y sospecho que Santiago Ormeño podría tener la oportunidad de ir a Melgar. Según la información que poseo, Ormeño podría unirse a Melgar tras su desvinculación del club chino", expresó inicialmente en su programa por L1MAX.
Video: L1MAX
Posteriormente se descubrió que Melgar no sería el único club de la Liga 1 interesado en ficharlo para competir en el Torneo Clausura, ya que hay otras posibilidades en consideración.
"No es la única opción que tiene en el fútbol peruano, pero cuenta con una posibilidad en Melgar, según lo que he podido averiguar", concluyó en 'Hablemos de Max'.
Santiago Ormeño no interesa en Universitario
Según informó Radio Programas del Perú (RPP), Santiago Ormeño fue ofrecido a Universitario de Deportes en julio de 2025, pero el cuadro merengue decidió no acceder al fichaje.
El cuadro dirigido por Jorge Fossati dejó en claro que no está interesado en la contratación de Ormeño para reforzar el plantel que viene luchando en la Liga 1. Además, la operación económica era imposible.
