Rodrigo Ureña rompió su silencio y aclaró cuál es su futuro: "Han hablado muchas estupideces"

Tras la victoria de Universitario sobre Alianza Universidad en el Torneo Clausura 2025, Rodrigo Ureña aprovechó para aclarar lo que pasará con su carrera y fue contundente con respecto a los rumores sobre su posible salida del club 'crema' para llegar a la liga mexicana.

El volante chileno no solo reafirmó su compromiso con la ‘U’, sino que desmintió que hubo reunión entre sus agentes y equipos del exterior, pues reveló que no tiene representante y que cualquier contacto u oferta que recibe es evaluada y respondida directamente por él.

"He escuchado en varios lugares que mi representante… Yo me manejo solo desde hace muchos años, no tengo representante. Las veces que se acercan directamente a los clubes a hablar o directamente de club a club", puntualizó el 'Pitbull' en entrevista a L1 MAX.

Además, dejó sin lugar a las especulaciones: "Lo único que he intentado hacer es dedicarme a jugar, mi profesionalismo, de poder hacer las cosas bien por el club y ser en mi puesto un jugador relevante. Hoy estoy enfocado 100 % en la ‘U’, vengo haciéndolo hace tres años. Me dedico a jugar partido a partido, nunca me guardo nada ni para el partido que viene”.

En los últimos días, el nombre de Rodrigo Ureña ha estado vinculado con supuestos intereses del extranjero, lo que encendió la alarma en Ate. Sin embargo, el propio jugador descartó esas versiones y reafirmó su enfoque en Universitario y la opción de volver a consagrarse campeón con la camiseta 'crema'.

"Son rumores periodísticos, así como han hablado muchas estupideces también. Cuando llegan ofertas por mí, dicen que me quiero ir yo, pero cuando vienen a buscar a otro jugador de otro equipo, está bien, tiene que emigrar. Soy un jugador de la selección chilena, en Colombia me fue muy bien, en mi país también, antes de salir al extranjero ya había sido campeón varias veces. Hoy estoy abocado a la ‘U’ y a seguir haciendo las cosas de la mejor forma”, manifestó.

Consultado sobre sus deseos de campeonar nuevamente con la 'U', Ureña no ocultó su anhelo: "¿El título? Claro que es un sueño, yo vengo durante mucho tiempo jugando por Universitario y tratando de simplemente hacer las cosas bien, hacer mi fútbol y dedicarme a ser relevante para mi equipo".