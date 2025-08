Cantoro impacta tras señalar quién debe ser titular entre Riveros y Santamaría: "Un jugador..."

Luego de nueve años, Universitario volvió a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad en el partido válido por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025. La escuadra merengue tiene toda la confianza de poder sacar un buen resultado tras la reciente victoria por 3-1 ante Atlético Grau. Al respecto, Mauro Cantoro, exfutbolista del conjunto estudiantil opinó sobre el titularato entre Williams Riveros y Anderson Santamaría.

Mauro Cantoro opinó sobre el titularato entre Williams Riveros y Anderson Santamaría

En el programa 'Desmarcados' de YouTube, el 'Toro' Cantoro señaló que tras recuperarse de su lesión, el defensa paraguayo tiene toda la experiencia para volver a jugar desde el vamos, más aún porque Jorge Fossati lo considera pieza clave en el esquema de la 'U'. De todos modos, dejó en claro que el ex Santos Laguna ha venido mostrando un nivel bastante superlativo, después de su debut con el cuadro de Ate.

Williams Riveros es pieza clave en Universitario de Deportes/Foto: LÍBERO

"Vuelve Riveros. ¿Santamaría al banco? Sí. Primero por los antecedentes de como trabaja y como piensa el señor Fossati. Y es como tiene que ser, un jugador del nivel de Santamaría tiene que hacer las cosas bien y tener el rendimiento que está teniendo", sostuvo.

Bajo esa premisa, el argentino subrayó que no existe ningún motivo para que 'Tarzán' Riveros deje su puesto como titular. "Me parece que sería injusto para un tipo que fue de los mejores del Apertura. No hay cómo sacar a Riveros", agregó.

Williams Riveros y su presente en Universitario esta temporada

Williams Riveros logró afianzarse en la zaga de Universitario durante las últimas temporadas. El ex Barcelona de Ecuador demostró que es un baluarte en la primera línea de la 'U', por ello, en la actualidad registra 22 encuentros oficiales entre la Liga 1 y la Copa Conmebol Libertadores. Así también, tiene 3 anotaciones, 1 asistencia y un promedio de 1970 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Williams Riveros en Universitario?

El paraguayo Williams Riveros cerró acuerdo con la institución merengue para extender su vínculo hasta finales del 2027. Sus grandes actuaciones fueron vitales para que la directiva considere importante la ampliación de su contrato.