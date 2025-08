La tajante decisión de Jorge Fossati sobre el arquero que tapará en Universitario vs Alianza UDH

Universitario de Deportes ya está listo para enfrentar a Alianza Universidad en la altura de Huánuco este martes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025, en un partido donde los cremas van en busca de los tres puntos. Una de las dudas que se presentó en los últimos días era sobre quién sería el encargado de ser el arquero titular y el DT Jorge Fossati tomó una firme decisión.

Una de las preguntas que se han hecho los hinchas de la 'U' en la antesala al encuentro era sobre el encargado de pararse bajo los tres palos del cuadro merengue y este lunes se reveló que el estratega uruguayo le dará la oportunidad a Miguel Vargas, arquero peruano-chileno que llegó a inicios de temporada al club.

Miguel Vargas será titular en el arco de Universitario ante Alianza Universidad en Huánuco. Foto: Universitario de Deportes

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. ¿La razón? Finalmente, Sebastián Britos no ha podido recuperarse de una dolencia en la pierna derecha (donde tuvo una dura lesión el año pasado) sufrida en el encuentro frente a Atlético Grau y se decidió que no sea convocado para el compromiso ante los azulgranas. "Así es. Va Vargas mañana de titular. Algo que ya había adelantado Fossati terminado el partido ante Grau", señaló el citado comunicador.

Sebastián Britos no fue convocado para el partido entre Universitario vs. Alianza Universidad. Foto: Universitario de Deportes

Jorge Fossati había anticipado una posible ausencia de Sebastián Britos

El golero uruguayo fue uno de los más criticados por los hinchas de la 'U' después de la victoria ante Atlético Grau debido a que tuvo una salida en falso que desencadenó en el gol que recibió el equipo. Sin embargo, Fossati detalló que durante el juego, Britos sintió dolor en el pie derecho que no le permitió desempeñarse de la mejor forma y anticipó que podría darle descanso en el siguiente partido por esa causa.

"Es verdad que tuvo un par de salidas en falso, el tema es que en la primera incidencia sintió un dolor en un pie donde ya había sido lesionado el año pasado. Es evidente que ese pie lo molestó todo el partido. Es para ver si esta semana tiene que tener descanso y si lo tenemos en cuenta en el partido que viene o no. Si no juega va a ser por esa razón física, pero sigo teniendo toda la confianza. Tenemos 3 grandes arqueros y cualquiera que tenga que jugar me va a dejar muy tranquilo", sostuvo el entrenador charrúa en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Miguel Vargas tapará su segundo partido oficial con Universitario

Es preciso señalar que el futbolista de 29 años jugará su segundo partido de carácter oficial con Universitario este 2025. La primera y única vez que estuvo en el once titular fue contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura, duelo en el que recibió dos goles y terminó en derrota por 2-0.