Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"

Muchos inmigrantes deben regirse por las políticas que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, implementó desde que asumió por segunda vez el poder en Norteamérica. Por ello, el gobierno actualizó las medidas de una ley que afecta a las personas que llevan una década en el país y que salen con la intención de regresar solicitando un permiso de admisión.

Actualizaciones de las normas para los extranjeros

En Estados Unidos existe una norma conocida como la "ley de los 10 años", la cual establece que un migrante será considerado inadmisible por la acumulación de presencia irregular. Este periodo comienza a contabilizarse desde que la persona sale del país, ya sea de manera voluntaria o por deportación. Si desea regresar antes del plazo establecido, la condición de inadmisibilidad vuelve a aplicarse, salvo que califique para una exención.

Además de esta medida, los agentes migratorios realizan controles en los diferentes aeropuertos de Estados Unidos. Foto: AFP

De acuerdo con el artículo 212(a)(9)(B)(i)(II) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), toda persona extranjera que no resida legalmente en territorio estadounidense y no califique para una excepción será considerada inadmisible si ha acumulado más de un año de permanencia ilegal en una sola estadía a partir del 1 de abril de 1997. Además, la norma detalla dos puntos adicionales:

Salir o ser removido de Estados Unidos bajo cualquier disposición de la ley.

Solicitar nuevamente la admisión dentro de los 10 años posteriores a su salida o deportación por haber acumulado permanencia ilegal.

Información oficial del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizó en 2025 los lineamientos y señala que "el periodo reglamentario de diez años comienza cuando usted sale o es removido de Estados Unidos". Todas estas disposiciones tendrán una repercusión en los inmigrantes indocumentados que han vivido durante varios años en el país.

La presencia ilegal

USCIS comunicó que la permanencia irregular ocurre cuando una persona se queda en Estados Unidos sin haber sido admitida o autorizada de manera temporal, o cuando excede el tiempo establecido en su estadía, lo cual puede suceder en cualquier periodo. Para solicitar una exención, muchos inmigrantes con familiares en el país presentan el Formulario I-601A.

Si la respuesta no es favorable y se requiere una visa de inmigrante, un ajuste de estatus u otro beneficio, se puede presentar el Formulario I-601, Solicitud de Exención por Motivos de Inadmisibilidad. Este trámite permite pedir una excepción antes de salir del país y presentarse posteriormente en una embajada o consulado para la entrevista.