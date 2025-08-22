Atención: tener una visa válida y vigente es un requisito esencial para quienes planean visitar Estados Unidos, a excepción que sean elegibles para el Programa de Exención de Visa o provengan de naciones que no requieren este documento, como es el caso de Canadá.

En este contexto, es importante saber los errores frecuentes que pueden comprometer la validez de la visa estadounidense, pues este documento ayuda a proteger los planes de viaje de los titulares y a prevenir problemas con las autoridades migratorias. ¿Qué visas ya no tendrán validez en el país americano?

A partir de hoy, todas estas visas ya no serán válidas en EE. UU. por esta razón

Según información que compartió El Cronista, cuando un pasaporte vence, pero aún cuenta con una visa válida, Estados Unidos establece que los viajeros deben portar tanto el documento vigente como el que ha expirado.

A partir de hoy, todas estas visas ya no serán válidas en EE. UU. por esta razón.

Asimismo, es bueno saber que no se debe intentar retirar la visa del pasaporte antiguo para adherirla al nuevo, ya que esta acción anularía de manera automática y al instante la validez del visado.

Además, se difundió que, al momento de ingresar al país en estas condiciones e incumplimiento de las medidas, el oficial de inmigración sellará el nuevo pasaporte y añadirá la anotación "VIOPP". Con ello, se señala que el viajero cuenta con una visa, aunque en un documento distinto. Por ello, toma en cuenta estos datos y evita alguna complicación migratoria.

¿De qué otra forma puedes perder la visa en EE. UU.?

Por otro lado, si no se respetan los plazos de estadía establecidos por las autoridades migratorias, la validez de una visa corre riesgo. Y es que, si se pasan por alto estos períodos, el documento podría ser anulado.

Es importante conocer que el estatus legal de visitante se ve comprometido si la persona no abandona el país dentro de los tiempos permitidos. Tal como informa la Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), las visas se cancelan automáticamente para aquellos que se encuentran fuera de su estatus legal en el país.