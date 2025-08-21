Recientemente, el presidente Donald Trump sorprendió a los inmigrantes y generó gran preocupación al anunciar que este jueves 21 de agosto patrullará, de la mano de los agentes y los militares, en las calles de Washington D.C. El programa de radio The Todd Starnes Show confirmó el hecho y compartió más detalles al respecto.

Asimismo, una fuente de la Casa Blanca confirmó a NBC News que, desde hoy los guardias estarán al pendiente, bajo la orden del republicano. ¿Qué más se sabe del despliegue policial y guardias nacionales?

Trump ordena a policías y militares a patrullar las calles de Washington D.C. esta noche

Las autoridades federales confirmaron el establecimiento de varios puestos de control en las inmediaciones de la capital estadounidense con el objetivo de inspeccionar vehículos y, en algunos casos, interrogar a los ocupantes sobre su estatus migratorio.

Desde el 7 de agosto, fecha en la que Donald Trump inició el despliegue de agentes federales en la ciudad, se han registrado 630 arrestos, de los cuales 251 corresponden a personas indocumentadas, según información proporcionada por la Casa Blanca.

¿Qué dijo la alcaldesa al respecto?

La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, señaló que la proliferación de puestos de control de tráfico es importante en las operaciones policiales federales.

"El aumento de agentes federales permite diferentes tipos de despliegues, más frecuentes, como los controles", comentó.