Tragedia en Walmart: reportan incendio de vehículo en tienda y está es la situación de sus trabajadores y clientes
Incendio de vehículo en Walmart generó la respuesta respuesta inmediata de los equipos de emergencia en EE. UU. ¿Qué pasó?
Atención. Recientemente, un automóvil estacionado en el Walmart de Cornelia, ciudad ubicada en el condado de Habersham, Georgia, Estados Unidos, empezó a emitir humo, ocasionando una rápida reacción por parte de los clientes, el personal y los equipos de emergencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué originó este episodio? AQUÍ todo lo que se sabe.
Incendio de vehículo en Walmart y está es la situación de sus trabajadores y clientes
'Nowhabersham.com' y otros medios internacionales informaron que el sábado 16 de agosto, en el horario alrededor de las 10 p. m, se produjo un incendio que ocasionó gran preocupación entre sus clientes, trabajadores y todos los que pasaban cerca de la tienda estadounidense, en Cornelia, EE. UU.
Según datos de la prensa y las autoridades, el propietario del vehículo, recién acababa de aparcar cuando una densa nube de humo surgió del motor, que, en segundos, se encendió en llamas.Incendio de vehículo en Walmart genera preocupación entre los clientes y trabajadores.
Ante el suceso, los conductores de los autos cercanos se apresuraron a mover sus vehículos, mientras que una madre mantuvo a sus hijos cerca de la entrada principal de la tienda, evitando que cruzaran el paso de peatones a medida que el humo se intensificaba.
Asimismo, se informó que los empleados de Walmart actuaron con celeridad, alejando a los compradores del área afectada y contactando a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, varias unidades llegaron al lugar para asegurar la zona.
Los bomberos lograron extinguir el incendio casi de inmediato, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos. En tanto, no se reportó heridos, tal como lo confirmó un agente de la zona.
Rápida reacción de las autoridades sobre este incendio
Por otro lado, se conoció que los servicios de emergencia no dudaron en responder al instante, movilizando varias unidades al lugar para garantizar la seguridad de la zona.
Además, se corroboró que los bomberos de dicha ciudad lograron extinguir el incendio en poco tiempo, lo que permitió contener las llamas y evitar su expansión y complicaciones mayores.
