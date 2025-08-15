Pánico en Walmart en Magee: salvan la vida de una persona que YACÍA en el estacionamiento

El jueves por la mañana, cerca de las 8 a. m., la policía de Magee recibió un reporte sobre una persona tirada en el suelo en el estacionamiento de un Walmart, cubierta de sangre. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una emergencia que necesitaba atención inmediata.

Salvan la vida de un hombre que yacía en el estacionamiento de Walmart en Magee

Los agentes encontraron a la persona con una herida grave en la muñeca que causaba una fuerte hemorragia. Aunque inicialmente se resistía a recibir ayuda, junto al oficial Darius Brown, aplicaron un torniquete que detuvo el sangrado y estabilizó al herido. Además, retiraron un cuchillo grande del lugar, evitando un posible peligro adicional. La rápida acción de los oficiales fue clave para salvar su vida.

El individuo fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica adecuada. La acción coordinada entre la Policía de Magee y la Patrulla de Carreteras fue fundamental para evitar una tragedia mayor.

Reconocimiento a la valentía de los oficiales de Mississippi

El jefe de policía de Magee, Denis Borges, destacó la importancia de la rápida actuación de sus agentes. "Gracias a la rápida actuación del agente de la Patrulla de Carreteras de Mississippi y de nuestros agentes, hoy se salvó una vida", afirmó. Borges enfatizó que la determinación y valentía de los oficiales marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.

Soldado Darius Brown, de la Patrulla de Carreteras de Mississippi.

Además, el jefe de policía compartió un mensaje esperanzador: "No importa lo que estés pasando, recuerda: todo pasa. Ningún fracaso es definitivo, y la vida siempre ofrece segundas oportunidades, excepto la muerte. Elige quedarte, porque mañana podría ser el día en que todo cambie".

¿Qué recursos existen para la prevención del suicidio?

En situaciones de crisis, es fundamental contar con recursos de apoyo. Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos de autolesión o suicidio, se recomienda comunicarse con las líneas de ayuda disponibles:

Línea de Crisis de la Región 8: (601) 847-4410

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 988

¿Cuál es el horario de Walmart en Magee?

El Walmart Supercenter en Magee, Mississippi, tiene los siguientes horarios:

Horario general: lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Farmacia: lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Centro de Cuidado de Autos: lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Ten en cuenta que algunos departamentos pueden tener horarios distintos, por lo que es recomendable verificar el horario específico antes de tu visita.