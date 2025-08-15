Pánico en Walmart en Magee: salvan la vida de una persona que YACÍA en el estacionamiento
Policías de Magee y la Patrulla de Carreteras de Mississippi realizaron un acto heroico que salvó una vida en el estacionamiento de un Walmart.
El jueves por la mañana, cerca de las 8 a. m., la policía de Magee recibió un reporte sobre una persona tirada en el suelo en el estacionamiento de un Walmart, cubierta de sangre. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una emergencia que necesitaba atención inmediata.
PUEDES VER: Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
Salvan la vida de un hombre que yacía en el estacionamiento de Walmart en Magee
Los agentes encontraron a la persona con una herida grave en la muñeca que causaba una fuerte hemorragia. Aunque inicialmente se resistía a recibir ayuda, junto al oficial Darius Brown, aplicaron un torniquete que detuvo el sangrado y estabilizó al herido. Además, retiraron un cuchillo grande del lugar, evitando un posible peligro adicional. La rápida acción de los oficiales fue clave para salvar su vida.
El individuo fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica adecuada. La acción coordinada entre la Policía de Magee y la Patrulla de Carreteras fue fundamental para evitar una tragedia mayor.
Reconocimiento a la valentía de los oficiales de Mississippi
El jefe de policía de Magee, Denis Borges, destacó la importancia de la rápida actuación de sus agentes. "Gracias a la rápida actuación del agente de la Patrulla de Carreteras de Mississippi y de nuestros agentes, hoy se salvó una vida", afirmó. Borges enfatizó que la determinación y valentía de los oficiales marcaron la diferencia entre la vida y la muerte.Soldado Darius Brown, de la Patrulla de Carreteras de Mississippi.
Además, el jefe de policía compartió un mensaje esperanzador: "No importa lo que estés pasando, recuerda: todo pasa. Ningún fracaso es definitivo, y la vida siempre ofrece segundas oportunidades, excepto la muerte. Elige quedarte, porque mañana podría ser el día en que todo cambie".
¿Qué recursos existen para la prevención del suicidio?
En situaciones de crisis, es fundamental contar con recursos de apoyo. Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos de autolesión o suicidio, se recomienda comunicarse con las líneas de ayuda disponibles:
- Línea de Crisis de la Región 8: (601) 847-4410
- Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 988
¿Cuál es el horario de Walmart en Magee?
El Walmart Supercenter en Magee, Mississippi, tiene los siguientes horarios:
- Horario general: lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Farmacia: lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Centro de Cuidado de Autos: lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Ten en cuenta que algunos departamentos pueden tener horarios distintos, por lo que es recomendable verificar el horario específico antes de tu visita.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
EE. UU. y su advertencia a Latinoamérica | Despliega sus fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe contra los cárteles
- 3
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90