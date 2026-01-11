Ex entrenador de Universitario fue estafado y perdió 150 mil dólares: "Ahorros de su vida"

Universitario de Deportes ha tenido grandes técnicos a lo largo de su historia institucional, y uno de ellos reveló que fue estafado con más de 150 mil dólares por una inmobiliaria que ofrecía proyectos habitacionales en Argentina. Nos referimos a Pedro Troglio, exentrenador del equipo merengue durante su paso entre 2017 y 2018.

Ex técnico de Universitario sufrió estafa y perdió 150 mil dólares

Troglio, actual director técnico de Banfield y conocido en Perú por haber asumido la dirección técnica de Universitario, reveló a nivel nacional que, debido a una inversión para adquirir un departamento en La Plata, resultó estafado al no obtener respuesta sobre su dinero invertido.

Según indicó el argentino a América TV, la empresa constructora ABES paralizó las obras inmobiliarias debido a un traspaso a una nueva administración sin restituir el dinero que los más de 160 inversores dieron. 'Hay gente que perdió los ahorros de su vida', comentó.

Pedro Troglio, ex técnico de Universitario, sufrió dura estafa y perdió 150 mil dólares.

"Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata", apuntó. "Nos dieron una sensación de que estaba todo bien, pero ahora nos encontramos con esto", continuó.

Pedro Troglio, ex técnico de Universitario de Deportes, manifestó su preocupación por las personas que lo perdieron todo, ya que indica que hay algunos que no cuentan con respaldo económico como él.

Video: América TV

Al final de la conversación, el estratega de 60 años reveló que, junto con los demás perjudicados, han presentado una denuncia formal donde señala directamente a los administradores del proyecto inmobiliario por no entregar las unidades habitacionales.

Pedro Troglio en Universitario de Deportes

Pedro Troglio no logró llevar a Universitario de Deportes al campeonato, sin embargo, tuvo un buen desempeño, ya que estuvo al frente de la dirección técnica del equipo merengue durante las temporadas 2017 y 2018.