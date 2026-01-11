Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante histórico club: "Amor, casa y hogar"

Universitario de Deportes anunció la salida de su técnico Andrés Usme de cara a la Liga Femenina 2026 y, tras varios días, el colombiano fue anunciado como nuevo entrenador del América de Cali en Colombia, junto a su hermana Catalina Usme. En medio de esta llegada, el estratega se olvidó del cuadro merengue y se rindió en elogios ante su flamante club.

Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante campeón nacional

Usme, quien había sido entrenador de Universitario en la temporada 2025 y se coronó campeón del Torneo Clausura, pero lamentablemente no logró salir ganador del título nacional ante Alianza, abandonó el club y ahora fue anunciado como nuevo estratega de América de Cali.

Por ello, en medio de su presentación oficial, brindó sus primeras declaraciones como técnico del cuadro colombiano, por lo que dejó en claro que su regreso lo siente como volver a su casa.

Video: América de Cali

"Por América de Cali, por esta camiseta daremos todo hasta el final. Lo primero que se me viene a la cabeza es amor, casa, hogar, porque es lo que hemos construido y un lugar donde uno quiere volver. Cuando uno ha vivido experiencias bonitas y agradables, ese espacio lo vuelve a llamar a uno", comenzó diciendo.

"Al hincha que crea, que nos acompañe y nos dé esa voz de aliento para sacar los partidos adelante. Obviamente no es sencillo, pero esperábamos que el trabajo nos respalde. Pero también necesitan ese aliento y esa fuerza para salir adelante", concluyó.

Además, Andrés Usme le mandó un mensaje a los hinchas de América de Cali pidiéndoles que confíen en su proceso que tendrá junto a su hermana Catalina y que no dejen de alentar para salir campeones al finalizar la temporada 2026.

Andrés Usme y Catalina Usme en Universitario 2025

Universitario de Deportes tuvo dentro de su plantilla a Andrés Usme como su técnico y a Catalina Usme como su delantera; sin embargo, debido a no lograr los objetivos finales de salir campeones nacionales, tuvieron que dejar el club para fichar por América de Cali de cara a la temporada 2026. Durante su estadía en la tienda crema, los colombianos lograron salir campeones del Torneo Clausura de la Liga Femenina.